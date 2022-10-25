Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu: İşte güncellenecek modeler ve tarihler

- Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi
- Ekim 2022
- Kasım 2022
- Aralık 2022
- Ocak 2023
- Şubat 2022
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Açıklanan güncelleme takvimi, Galaxy cihazlara One UI 5.0 ve Android 13 güncellemesinin ulaşacağı tarihleri gösteriyor. Görüldüğü kadarıyla Kasım ayı Samsung için oldukça yoğun geçecek. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise daha eski ve orta seviye modellere ağırlık verilecek.
Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi
Ekim 2022
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A Quantum
- Galaxy A Quantum 2
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaxy Jump
- Galaxy Jump 2
Ocak 2023
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Wide 6
- Galaxy Wide 5
- Galaxy Buddy
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
Şubat 2022
- Galaxy Tab Active 4 Pro
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