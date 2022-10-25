Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu: İşte güncellenecek modeler ve tarihler

Tam Boyutta Gör Samsung, son yıllarda Android sürüm güncellemelerine oldukça hızlı tepki veriyor. Geçtiğimiz yıl birçok cihazını Android 12’ye geçiren firma, kısa süre önce Galaxy S22 serisi için de Android 13 güncellemesini yayınlayarak yeni bir güncelleme dalgasını başlatmış oldu. Şimdi ise kalan modellerin Android 13 güncellemesini ne zaman alacağı ortaya çıktı.

Galaxy S22 için One UI 5.0 tabanlı Android 13 güncellemesi çıktı 3 gün önce eklendi

Açıklanan güncelleme takvimi, Galaxy cihazlara One UI 5.0 ve Android 13 güncellemesinin ulaşacağı tarihleri gösteriyor. Görüldüğü kadarıyla Kasım ayı Samsung için oldukça yoğun geçecek. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise daha eski ve orta seviye modellere ağırlık verilecek.

Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi

Tam Boyutta Gör Yayınlanan takvimin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtelim fakat Samsung’un şimdiye kadarki güncelleme davranışına baktığımızda, cihazlara genellikle benzer dönemlerde aynı güncellemeyi verdiğini görüyoruz. Kasım ayında Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 serisi, Galaxy S20 serisi ve Galaxy Note 20 modellerine kararlı Android 13 ve OneUI 5.0 sürümü verilecek. Galaxy S20 FE ise Aralık ayında bu güncellemelere kavuşacak. Tam liste ise şöyle;

Ekim 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Ocak 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Şubat 2022

Galaxy Tab Active 4 Pro

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