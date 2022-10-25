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    Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu: İşte güncellenecek modeler ve tarihler

    Samsung’un Android 13 güncelleme yol haritası bir süre önce ortaya çıktı. Samsung’un onlara akıllı telefon ve tablet modellerine Android 13 güncellemesinin ne zaman geleceği belli olmuş oldu.
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    Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, son yıllarda Android sürüm güncellemelerine oldukça hızlı tepki veriyor. Geçtiğimiz yıl birçok cihazını Android 12’ye geçiren firma, kısa süre önce Galaxy S22 serisi için de Android 13 güncellemesini yayınlayarak yeni bir güncelleme dalgasını başlatmış oldu. Şimdi ise kalan modellerin Android 13 güncellemesini ne zaman alacağı ortaya çıktı.

    Açıklanan güncelleme takvimi, Galaxy cihazlara One UI 5.0 ve Android 13 güncellemesinin ulaşacağı tarihleri gösteriyor. Görüldüğü kadarıyla Kasım ayı Samsung için oldukça yoğun geçecek. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise daha eski ve orta seviye modellere ağırlık verilecek.

    Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi 

    Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan takvimin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtelim fakat Samsung’un şimdiye kadarki güncelleme davranışına baktığımızda, cihazlara genellikle benzer dönemlerde aynı güncellemeyi verdiğini görüyoruz. Kasım ayında Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 serisi, Galaxy S20 serisi ve Galaxy Note 20 modellerine kararlı Android 13 ve OneUI 5.0 sürümü verilecek. Galaxy S20 FE ise Aralık ayında bu güncellemelere kavuşacak. Tam liste ise şöyle;

    Ekim 2022

    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra

    Kasım 2022

    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Note 20
    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S7
    • Galaxy Tab S7+
    • Galaxy Quantum 3
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A33 5G

    Aralık 2022

    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy A Quantum
    • Galaxy A Quantum 2
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A42 5G
    • Galaxy A32
    • Galaxy Jump
    • Galaxy Jump 2

    Ocak 2023

    • Galaxy Tab A8
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab Active 3
    • Galaxy Buddy 2
    • Galaxy Wide 6
    • Galaxy Wide 5
    • Galaxy Buddy
    • Galaxy A23
    • Galaxy A13
    • Galaxy M12
    • Galaxy XCover 5

    Şubat 2022

    • Galaxy Tab Active 4 Pro
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