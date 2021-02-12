Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 FE yolda

    Uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfında Samsung’un önemli silahı olmaya hazırlanan Galaxy S21 FE sızıntıları devam ediyor. Yeni model yaz aylarında piyasaya çıkabilir.
    12 Şubat 2021, 23:45 (5 gün)
    3,6b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Galaxy S21 FE yolda
    Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfında Samsung’un yüzünü oldukça güldüren Galaxy S20 FE modelinin devamı için hazırlıklar sürüyor. Galaxy S21 FE modelinin yapı numarası ve bazı özellikleri de belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir

    Galaxy S21 FE neler sunacak?

    Kısa süre önce veri tabanlarında ortaya çıkan SM-G990B model numarasının Galaxy S21 FE modeline ait olduğu tahmin ediliyor. SM-G99xx şeklinde ana numarası olan model ülkelere göre son numaralarda farklılık gösteriyor. Galaxy S20 FE de SM-G78xx ana model numarasını ülkelere göre şekillendirmişti.

    Ayrıca Bkz. "Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir"

    Galaxy S21 FE modelinde 60Hz Super AMOLED ekran, 6GB RAM bellek, Exynos 2100 yonga seti ve 4580mAh kapasiteli batarya olacağı daha önce gündeme gelmişti. Yeni olarak ise 128GB/256GB depolama, 4 farklı renk seçeneği, 5G desteği ve Android 11 işletim sistemi sayılıyor.

    Henüz telefonun LTE versiyonuna ait bir bilgi mevcut değil. Diğer taraftan One UI 3.1 ara yüzünün kullanılması bekleniyor. Galaxy S20 FE sonbahar döneminde piyasaya çıkmıştı. Galaxy S21 FE bu bakımdan biraz daha erken yani yaz sonlarında karşımıza çıkabilir.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/12/sm-g990b-samsung-galaxy-s21-fe-tipped-to-be-in-the-works/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    F fenerist07 (arda doğaner) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    s20 fe' de 120 hz ekran varken bir yıl sonra çıkan yeni modelinde 60 hz mi olacak yani? çıkarmayın daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    pSy! (caglayan sular) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    s21 zaten fe gibi bişi neyini kırpıcaklar daha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    60hz çıkacaksa fiyatı ucuz tutacaklar sanırım

    Aksi taktirde kimse almaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Beratt06 (Berat Çevik) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelmesinn
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    60hz ne Allah aşkına bu samsung güzel yaptığı şeyleri bozmakta neden bu kadar çaba harcıyor s20fe gayet güzel bir modelken hangi akla hizmet böyle bir fikre katıldılar. Hadi batarya desen 90hz düşür 60 nedir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç yola çıkmasa daha iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    isakoc (isa koç) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    S20 FE modeli için 120 hz zaten fazlaydı 90 hz tutması gerekiyordu. S21 de bence 90 hz olmalı. Ayrıca bu fan edition modellerinde plastik kasa yapıyorlar madem bari kapak çıkabilir olsa da bir de buradan insanların ilgisini çekip daha fazla satar belki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ezicioyuncu (Bora ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ileriye gitmesi gerekirken geriye giden samsung ne yapmak, nereye varmak istemektedir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aydinsukru (Aydın ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    exynoss çöp
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Morichannn (Akın Özer) 5 gün ( Mesaj Silindi ) aydinsukru
    Hakkını yememek lazım. Bir SD888 olmasa da bir öndeki nesle göre iyi toparladılar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rasputin13 (A T) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şebekesi düzgün çalışan Note20 Lite çıkartın. Madem Note serisini bitireceksiniz büyük ekranlı kalemli orta segment olarak hayatına devam etsin.
    Sonra S30 çıkınca satışları Note20 Lite'in gerisinde kaldığı zaman çok garip neden böyle oldu diye düşünün durun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fenerist07 (arda doğaner) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    s20 fe' de 120 hz ekran varken bir yıl sonra çıkan yeni modelinde 60 hz mi olacak yani? çıkarmayın daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi ) fenerist07
    Fikrimce S20 FE'nin karşılığı S21 şuanda. S21 FE modelini de daha fazla kırpabilmek için 60 Hz'e indirmişler bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3613 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, Galaxy S20 FE ve
    2 etiket daha galaxy s21 fe Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi 4 gün Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti 4 gün RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı 4 gün 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S21 FE yolda Sonraki Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak 5 gün Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları 5 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı 5 gün Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu 5 gün Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs 5 gün Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor 5 gün Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor 5 gün iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor 5 gün Disney servisleri patlama yaptı ama gelirleri kurtaramadı 5 gün Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor 5 gün Oyuncu Sevgili Paketi! Kulaklık, Fare ve Klavye 5 gün VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor 5 gün İkinci dozu olan kişilerin sayısı anlık takip edilebiliyor 5 gün Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi 5 gün Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı 5 gün 3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor 5 gün Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi" 5 gün James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu 5 gün GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız