Galaxy S21 FE yolda

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Uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfında Samsung’un yüzünü oldukça güldüren Galaxy S20 FE modelinin devamı için hazırlıklar sürüyor. Galaxy S21 FE modelinin yapı numarası ve bazı özellikleri de belli oldu.

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Galaxy S21 FE neler sunacak?

Kısa süre önce veri tabanlarında ortaya çıkan SM-G990B model numarasının Galaxy S21 FE modeline ait olduğu tahmin ediliyor. SM-G99xx şeklinde ana numarası olan model ülkelere göre son numaralarda farklılık gösteriyor. Galaxy S20 FE de SM-G78xx ana model numarasını ülkelere göre şekillendirmişti.

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Galaxy S21 FE modelinde 60Hz Super AMOLED ekran, 6GB RAM bellek, Exynos 2100 yonga seti ve 4580mAh kapasiteli batarya olacağı daha önce gündeme gelmişti. Yeni olarak ise 128GB/256GB depolama, 4 farklı renk seçeneği, 5G desteği ve Android 11 işletim sistemi sayılıyor.

Henüz telefonun LTE versiyonuna ait bir bilgi mevcut değil. Diğer taraftan One UI 3.1 ara yüzünün kullanılması bekleniyor. Galaxy S20 FE sonbahar döneminde piyasaya çıkmıştı. Galaxy S21 FE bu bakımdan biraz daha erken yani yaz sonlarında karşımıza çıkabilir.

https://www.gizmochina.com/2021/02/12/sm-g990b-samsung-galaxy-s21-fe-tipped-to-be-in-the-works/

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