Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı

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Samsung bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini tanıttı. Samsung tıpkı Apple’ın iPhone 12 modellerinde yaptığı gibi bu modellerin kutusunda şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücüye yer vermiyor. Bu aksesuarları isteyenleri satın alması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri"

Samsung bunlar yeter diyor

Galaxy S21’in kutusundan iki tarafı USB-C’li kablo, sim kart iğnesi ve belgeler çıkıyor.

Samsung, telefonların tanıtım sayfasında “Kutudan çıkanlar tam olarak ihtiyacınızı karşılar.” diyor ancak şarj aletine yer vermiyor. Telefonu şarj etmek için USB-C girişli bir adaptöre sahip olmanız lazım. Herkesin evinde USB-A giriş adaptör bulunuyor ancak çok az kişinin evinde USB-C girişli adaptör mevcut. Bu nedenle pek çok kişinin telefonla birlikte adaptör satın alması gerekecek.

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Galaxy S21 ailesinin üç modeli de 25W hızlı şarj desteğine sahip. Samsung’un web sitesinde 25W USB-C hızlı şarj adaptörü 199 TL’ye satılıyor. Bu adaptör Galaxy S20’nin kutusundan çıkıyordu.

https://shop.samsung.com/tr/ep-ta800x-tip-c-25-w-hizli-sarj-aleti/

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Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı

Galaxy S21’le birlikte kutudan kulaklık çıkmıyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi yok. Samsung’un sitesinde USB-C’li kulaklık modeli. Telefonla kablolu kulaklık kullanmak için 89 TL karşılığında USB-C’yi 3.5mm’ye dönüştüren aparat almak gerekiyor. Sitedeki en ucuz kablolu kulaklık 99 TL’ye satılıyor.

https://shop.samsung.com/tr/usb-kulaklik-adaptoru/?integration_color=Beyaz

https://shop.samsung.com/tr/hs13-mikrofonlu-kulaklik/

Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında"

Galaxy S21 Ultra modelinde S-Pen desteği mevcut fakat telefonun kutusundan S-Pen çıkmıyor. Galaxy S21 Ultra ile uyumlu S Pen modeli 22 Şubat’ta satışa sunulacak. Fiyatı belli değil. Galaxy Note 20 ile uyumlu S Pen 249 TL’ye satılıyor. 249 TL ile yukarıdaki aksesuarların fiyatını topladığımızda toplam tutar 636 TL'ye ulaşıyor.

https://shop.samsung.com/tr/galaxy-note20-s-pen/?integration_color=Black (Galaxy S21 Ultra ile uyumlu değil)

Apple ile dalga geçmişti, geri adım attı

Samsung, iPhone 12’nin tanıtıldığı gün Facebook’tan bir paylaşım yapmış ve iPhone 12’lerin kutusundan şarj adaptörü çıkmayışını eleştirmişti. Yapılan paylaşımda “Galaxy telefonunuz, şarj adaptörü gibi en temel parçalarla birlikte gelir.” demişti. Samsung kendi ayağına sıktığı bu paylaşımı yaklaşık 2 hafta önce kaldırdı.

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