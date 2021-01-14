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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı

    iPhone 12'nin kutu içeriğini eleştiren Samsung bu defa Galaxy S21'de Apple'ın yolundan gitti. Kutudan şarj adaptörü, kulaklık, kulaklık dönüştürücü ve S Pen çıkmıyor.
    52 dk.
    641
    98
    11
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı
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    Samsung bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini tanıttı. Samsung tıpkı Apple’ın iPhone 12 modellerinde yaptığı gibi bu modellerin kutusunda şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücüye yer vermiyor. Bu aksesuarları isteyenleri satın alması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri"

    Samsung bunlar yeter diyor

    Galaxy S21’in kutusundan iki tarafı USB-C’li kablo, sim kart iğnesi ve belgeler çıkıyor.

    Samsung, telefonların tanıtım sayfasında “Kutudan çıkanlar tam olarak ihtiyacınızı karşılar.” diyor ancak şarj aletine yer vermiyor. Telefonu şarj etmek için USB-C girişli bir adaptöre sahip olmanız lazım. Herkesin evinde USB-A giriş adaptör bulunuyor ancak çok az kişinin evinde USB-C girişli adaptör mevcut. Bu nedenle pek çok kişinin telefonla birlikte adaptör satın alması gerekecek.

    Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı
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    Galaxy S21 ailesinin üç modeli de 25W hızlı şarj desteğine sahip. Samsung’un web sitesinde 25W USB-C hızlı şarj adaptörü 199 TL’ye satılıyor. Bu adaptör Galaxy S20’nin kutusundan çıkıyordu.

    https://shop.samsung.com/tr/ep-ta800x-tip-c-25-w-hizli-sarj-aleti/

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    Galaxy S21’le birlikte kutudan kulaklık çıkmıyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi yok. Samsung’un sitesinde USB-C’li kulaklık modeli. Telefonla kablolu kulaklık kullanmak için 89 TL karşılığında USB-C’yi 3.5mm’ye dönüştüren aparat almak gerekiyor. Sitedeki en ucuz kablolu kulaklık 99 TL’ye satılıyor.

    https://shop.samsung.com/tr/usb-kulaklik-adaptoru/?integration_color=Beyaz

    https://shop.samsung.com/tr/hs13-mikrofonlu-kulaklik/

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında"

    Galaxy S21 Ultra modelinde S-Pen desteği mevcut fakat telefonun kutusundan S-Pen çıkmıyor. Galaxy S21 Ultra ile uyumlu S Pen modeli 22 Şubat’ta satışa sunulacak. Fiyatı belli değil. Galaxy Note 20 ile uyumlu S Pen 249 TL’ye satılıyor. 249 TL ile yukarıdaki aksesuarların fiyatını topladığımızda toplam tutar 636 TL'ye ulaşıyor.

    https://shop.samsung.com/tr/galaxy-note20-s-pen/?integration_color=Black (Galaxy S21 Ultra ile uyumlu değil)

    Apple ile dalga geçmişti, geri adım attı

    Samsung, iPhone 12’nin tanıtıldığı gün Facebook’tan bir paylaşım yapmış ve iPhone 12’lerin kutusundan şarj adaptörü çıkmayışını eleştirmişti. Yapılan paylaşımda “Galaxy telefonunuz, şarj adaptörü gibi en temel parçalarla birlikte gelir.” demişti. Samsung kendi ayağına sıktığı bu paylaşımı yaklaşık 2 hafta önce kaldırdı.



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mvn_ (burak demirci) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir kerede Apple karşısında dik durun , bir kez olsun.
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    Elektrikliarabasever 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Muhahahahahahahahahahahah Apple'a laf atanlar gelin bakayım buraya Samsung'u falan ölümüne savunuyordunuz ne oldu şimdi? Bunlar kapitalist firma hepsi aynı b*k ama siz tartışmaya savunmaya devam edin.
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    Old Spice 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yakında Geri dönüşüm, Doğayı koruyoruz ayağına, Telefonları Kese kağıdına koyup satacaklar gibi
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    Xtrud (Harun Yahya) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kutudan çıkanlar tam olarak ihtiyacınızı karşılar yazmışlar dalga geçer gibi
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    unknownartist (Emre ışık) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güç tüketicide, almayın kulaklık ve şarj alatini kutuya koymayan firmadan telefon?

    Yemez, iq ya göre muamele eder firmalar.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    2021 mallığıyla beraber geldi.
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    Charaznable (Char Aznable) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    13 bin lira para bayılcam ve şarj aleti çıkmayacak oldu paşam
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    mert1907 (Mert Karakoç) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şarj aleti bir telefonun en temel bileşenlerinden bir tanesi. Kulaklık bir nebze anlaşılır sonuçta olmasa telefon kullanılmaz değil ama sen telefonu alıyorsun geliyorsun direkt kullanmaya başlayamıyorsun çünki şarj aleti alman gerekiyor. Araba alıp lastiklerine ayrı para vermek gibi birşey bu.
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    nuksws_99 (dasasd ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 dolarlık maliyeti bile yoktur, neden samsung neden?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple sıçsa afedersin bunlarda sıçcak, bırakın artık kopya hayatı..!
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    641 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    6 etiket daha galaxy s21 kutu içeriği galaxy s21 şarj adaptörü galaxy s21 aksesuarları Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Mobil Teknolojiler
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