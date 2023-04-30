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    Rusya 2028’e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu destekleyecek

    Ukrayna’yı işgali sonrası ABD ve AB ülkelerinden ciddi anlamda ambargo yiyen Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu terk etmeye hazırlanıyordu ancak görünüşe göre bu durum 2028’e kadar yaşanmayacak.
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    Rusya 2028'e kadar ISS programını destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası batı ülkeleri tarafından birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek 2024 sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) terk edeceğini açıklamıştı. ISS üyesi ülkeleri bir hayli gerginliğe sokan bu durum, Rusya’nın kararı ile ertelendi.

    ISS, 2028’e kadar Rusya tarafından desteklenecek

    NASA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog gönderisi ile Rusya’nın 2028’e kadar ISS’yi destekleyeceğini belirtti. Nasa’nın açıklaması ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rusya’ya olan ihtiyacı bir süre daha karşılanmış olacak. ABD, Japonya, Kanada ve üye Avrupa ülkeleri, ISS’yi 2030’a kadar operasyonda bırakacaklarını belirttiler. Bu tarihten sonra istasyonun geleceği için ise henüz konuşmak erken.

    Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler Ukrayna'yı işgalin ardından Rusya'ya yaptırımlar uyguladıktan sonra eski Roscosmos direktörü Dmitry Rogozin, Batılı meslektaşlarıyla çalışmayı durdurma tehdidinde bulunmuştu. Rogozin o zaman "Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer projelerdeki ortaklar arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, yasadışı yaptırımların tam ve koşulsuz kaldırılmasıyla mümkün olacağına inanıyorum" diyerek batıya sitemde bulunmuştu.

    ABD Rusya’nın ayrılığı için hazırlanıyor

    Rusya 2028'e kadar ISS programını destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Roscosmos şimdi ortaklarıyla iş birliğine devam etmeyi kabul etse de Ukrayna'nın işgali öncesinde Rusya ve ABD arasındaki gerginlik artarken, NASA eski ortağının uzay istasyonundan ayrılma olasılığına karşı hazırlık yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor. NASA ve Beyaz Saray, iddiaya göre, Rusya ani bir şekilde programdan ayrılması halinde astronotları istasyondan çekmek ve uçan laboratuvarı Rus iticileri olmadan yörüngede tutmak için planlar hazırlıyor. Bu doğrultuda hükümetin, Boeing mühendisleri ile beraber çalıştığı da gelen bilgiler arasında. İSS’nin kaderi ne olursa olsun Nasa ve diğer uzay ajansları, 2028 sonrası Düşük Yörünge’den çekilmeyi ve Ay’a görevler düzenlemeyi düşünüyor. Bakalım Uluslararası Uzay İstasyonu, 2030 sonrası yörüngede kalmaya devam edecek mi?
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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