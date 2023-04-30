Rusya 2028’e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu destekleyecek

NASA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog gönderisi ile Rusya’nın 2028’e kadar ISS’yi destekleyeceğini belirtti. Nasa’nın açıklaması ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rusya’ya olan ihtiyacı bir süre daha karşılanmış olacak. ABD, Japonya, Kanada ve üye Avrupa ülkeleri, ISS’yi 2030’a kadar operasyonda bırakacaklarını belirttiler. Bu tarihten sonra istasyonun geleceği için ise henüz konuşmak erken.
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler Ukrayna'yı işgalin ardından Rusya'ya yaptırımlar uyguladıktan sonra eski Roscosmos direktörü Dmitry Rogozin, Batılı meslektaşlarıyla çalışmayı durdurma tehdidinde bulunmuştu. Rogozin o zaman "Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer projelerdeki ortaklar arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, yasadışı yaptırımların tam ve koşulsuz kaldırılmasıyla mümkün olacağına inanıyorum" diyerek batıya sitemde bulunmuştu.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah