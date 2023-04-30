Rusya 2028’e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu destekleyecek

Tam Boyutta Gör Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası batı ülkeleri tarafından birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek 2024 sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) terk edeceğini açıklamıştı. ISS üyesi ülkeleri bir hayli gerginliğe sokan bu durum, Rusya’nın kararı ile ertelendi.

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ISS, 2028’e kadar Rusya tarafından desteklenecek

NASA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog gönderisi ile Rusya’nın 2028’e kadar ISS’yi destekleyeceğini belirtti. Nasa’nın açıklaması ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rusya’ya olan ihtiyacı bir süre daha karşılanmış olacak. ABD, Japonya, Kanada ve üye Avrupa ülkeleri, ISS’yi 2030’a kadar operasyonda bırakacaklarını belirttiler. Bu tarihten sonra istasyonun geleceği için ise henüz konuşmak erken.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler Ukrayna'yı işgalin ardından Rusya'ya yaptırımlar uyguladıktan sonra eski Roscosmos direktörü Dmitry Rogozin, Batılı meslektaşlarıyla çalışmayı durdurma tehdidinde bulunmuştu. Rogozin o zaman "Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer projelerdeki ortaklar arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, yasadışı yaptırımların tam ve koşulsuz kaldırılmasıyla mümkün olacağına inanıyorum" diyerek batıya sitemde bulunmuştu.

ABD Rusya’nın ayrılığı için hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Roscosmos şimdi ortaklarıyla iş birliğine devam etmeyi kabul etse de Ukrayna'nın işgali öncesinde Rusya ve ABD arasındaki gerginlik artarken, NASA eski ortağının uzay istasyonundan ayrılma olasılığına karşı hazırlık yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor. NASA ve Beyaz Saray, iddiaya göre, Rusya ani bir şekilde programdan ayrılması halinde astronotları istasyondan çekmek ve uçan laboratuvarı Rus iticileri olmadan yörüngede tutmak için planlar hazırlıyor. Bu doğrultuda hükümetin, Boeing mühendisleri ile beraber çalıştığı da gelen bilgiler arasında. İSS’nin kaderi ne olursa olsun Nasa ve diğer uzay ajansları, 2028 sonrası Düşük Yörünge’den çekilmeyi ve Ay’a görevler düzenlemeyi düşünüyor. Bakalım Uluslararası Uzay İstasyonu, 2030 sonrası yörüngede kalmaya devam edecek mi?

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Rusya 2028'e kadar ISS programını destekleyecek