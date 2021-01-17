Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta başında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Cihazların kamera özellikleri arasında yer alan 100x yakınlaştırma özelliği ile ilgili ilk örnekler de paylaşılmaya başlandı.
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Dörtlü arka kamera
Galaxy S21 Ultra modeli, 108MP ana, 10MP periskop telefoto, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş açı olmak üzere dört sensörlü arka kamera kurulumuyla geliyor.
Yukarıda yer alan fotoğraflarda, Galaxy S21 Ultra modelinin kamerasının ne denli yakınlaştırma yapabildiğini görüp, değerlendirebilirsiniz. Fotoğraflarda da gördüğünüz üzere, zoom yapılan tabela üzerindeki işaret ve yazılar gayet okunabilir kalıyor. 100x yakınlaştırma özelliğinin, hâlâ sanatsal fotoğrafçılık için uygun olmasa da, bilgi amaçlı fotoğrafçılık için oldukça verimli olacağını söylemek mümkün.
https://twitter.com/stufflistings/status/1350406513198710787 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü