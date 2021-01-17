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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı

    Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıtttığı yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliği, paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serildi.
    43 sn.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta başında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Cihazların kamera özellikleri arasında yer alan 100x yakınlaştırma özelliği ile ilgili ilk örnekler de paylaşılmaya başlandı.

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    Dörtlü arka kamera

    Galaxy S21 Ultra modeli, 108MP ana, 10MP periskop telefoto, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş açı olmak üzere dört sensörlü arka kamera kurulumuyla geliyor.

    Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yukarıda yer alan fotoğraflarda, Galaxy S21 Ultra modelinin kamerasının ne denli yakınlaştırma yapabildiğini görüp, değerlendirebilirsiniz. Fotoğraflarda da gördüğünüz üzere, zoom yapılan tabela üzerindeki işaret ve yazılar gayet okunabilir kalıyor. 100x yakınlaştırma özelliğinin, hâlâ sanatsal fotoğrafçılık için uygun olmasa da, bilgi amaçlı fotoğrafçılık için oldukça verimli olacağını söylemek mümkün.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1350406513198710787 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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