Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta başında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Cihazların kamera özellikleri arasında yer alan 100x yakınlaştırma özelliği ile ilgili ilk örnekler de paylaşılmaya başlandı.

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Dörtlü arka kamera

Galaxy S21 Ultra modeli, 108MP ana, 10MP periskop telefoto, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş açı olmak üzere dört sensörlü arka kamera kurulumuyla geliyor.

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Yukarıda yer alan fotoğraflarda, Galaxy S21 Ultra modelinin kamerasının ne denli yakınlaştırma yapabildiğini görüp, değerlendirebilirsiniz. Fotoğraflarda da gördüğünüz üzere, zoom yapılan tabela üzerindeki işaret ve yazılar gayet okunabilir kalıyor. 100x yakınlaştırma özelliğinin, hâlâ sanatsal fotoğrafçılık için uygun olmasa da, bilgi amaçlı fotoğrafçılık için oldukça verimli olacağını söylemek mümkün.

https://twitter.com/stufflistings/status/1350406513198710787

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