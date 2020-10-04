Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisi telefonlarını ilk kez S Pen kalemle donatmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirket bu planını önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S21 Ultra ile devreye sokacak.

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Bildiğiniz üzere S Pen şimdiye kadar sadece Galaxy Note serisi cihazlarla sunuluyordu. Bu yaz, Samsung'un ürün hattında büyük değişiklikler göreceğiz. Şirketin bu yönde ciddi kararlar aldığına dair bilgiler var.

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Galaxy Z serisine odaklanılacak

Samsung'un strateji değiştirdiği ve katlanabilir ekranlı telefonlara odaklanmaya karar verdiği belirtildi. Bu da gerçek amiral gemilerinin artık Galaxy Z serisi altında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Galaxy S ve Galaxy Note akıllı telefonlar nispeten daha zayıf olacak. Buna karşın şirket ekran kalemine sahip Galaxy 21'in alıcıların daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyor. Bakalım bu strateji değişikliği Samsung'un beklediği gibi sonuçlanacak mı?

http://news.mydrivers.com/1/716/716703.htm

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