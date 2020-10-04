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    Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor

    Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung, Galaxy S serisi telefonlarını ekran kalemiyle donatmayı planlıyor. S Pen'li ilk model önümüzdeki yıl çıkış yapacak Galaxy S21 Ultra olabilir.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisi telefonlarını ilk kez S Pen kalemle donatmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirket bu planını önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S21 Ultra ile devreye sokacak.

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    Bildiğiniz üzere S Pen şimdiye kadar sadece Galaxy Note serisi cihazlarla sunuluyordu. Bu yaz, Samsung'un ürün hattında büyük değişiklikler göreceğiz. Şirketin bu yönde ciddi kararlar aldığına dair bilgiler var.

    Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor
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    Galaxy Z serisine odaklanılacak

    Samsung'un strateji değiştirdiği ve katlanabilir ekranlı telefonlara odaklanmaya karar verdiği belirtildi. Bu da gerçek amiral gemilerinin artık Galaxy Z serisi altında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

    Galaxy S ve Galaxy Note akıllı telefonlar nispeten daha zayıf olacak. Buna karşın şirket ekran kalemine sahip Galaxy 21'in alıcıların daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyor. Bakalım bu strateji değişikliği Samsung'un beklediği gibi sonuçlanacak mı?



    http://news.mydrivers.com/1/716/716703.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 2 hf.
    Olacağı da buydu.



    3500 mAh pilli FHD ekranlı arttırılamayan hafızalı Note10 Note serisinin hazin sonunu gösteriyordu.



    Bunu geçiyorum Note 20 serisinde de aynı tutum. Hatta bu sefer kamera özellikleri de S20 serisinin apaçık gerisinde. Linus Sebastian bile (büyük bir Note aşığıdır.) S20 serisi her açıdan düz Note20'den daha avantajlı. Lowest S-pen latency özelliği bile Note20 Ultra'nın ne kadar üstün olduğunu gösteriyor şeklindeydi.



    Bu yoruma katılmadan edemiyorum. Note serisi Samsung için tercih sebebi olmuştu fakat 2 3 nesildir beklentinin aşağısına girildi. Note serisinin feshi içten bile değil. Ama gerçekten AX2 ve MX2 serisi gelirken S21 diye seri tanıtırsalar çok saçma olur. S30 ismi kabul edilebilir.



    Z serisi ise beklenen sondu. Z flip tüm Note serisinden daha çok ilgi topladı üzerine. Fiyatı, düşük pil kapasitesi ile geçen yılın S855'i ile geldiği bile umursanmadan.



    Fakat aslında Samsung'un Note ismini ne olursa olsun koruması gerekiyor. SXX Ultra diyeceğine SXX Note demeli. Samsung için Note demek kalem demek. Ürünün özelliğini direkt tanımlayan anahtar bir kelime ve sonuçta Note serisine bağımlı bir kitlenin varlığı garanti.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    S serisi ve Note serisi birleşmeli.
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    tugares (tugares ) 2 hf.
    Yeterince kâr yaptık. Sıra yenilerinde demenin bir başka yolu...
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    lterlemez 2 hf.
    Geç bile kaldılar çünkü ekran boyutlarında da pek fark kalmamıştı. S ve Note ayrımı maliyet demek. Ayrıca kalem oldukça kullanışlı, akıllı tahta olarak bayağı iş görüyor. Kalemli tabletler biraz daha makul fiyatlarda olsa çok daha iyi bu konuda ama pahalılar.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Kaldır s serisini full note çıkar aynı hesap.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 hf. Galatas4ray
    Olacagi o sanirim. Iki tane ayri ayri uretmenin ne alemi var diyebilirler. Mantikli. Samsung telefon almaya kalk kafa karisiyor resmen. Zibilyon tane model.
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    Jevreyzist 2 hf.
    Note serisinin kaldırma ihtimalleri var.
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