Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisi telefonlarını ilk kez S Pen kalemle donatmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirket bu planını önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S21 Ultra ile devreye sokacak.İlginizi Çekebilir Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu
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Bildiğiniz üzere S Pen şimdiye kadar sadece Galaxy Note serisi cihazlarla sunuluyordu. Bu yaz, Samsung'un ürün hattında büyük değişiklikler göreceğiz. Şirketin bu yönde ciddi kararlar aldığına dair bilgiler var.
Galaxy Z serisine odaklanılacak
Samsung'un strateji değiştirdiği ve katlanabilir ekranlı telefonlara odaklanmaya karar verdiği belirtildi. Bu da gerçek amiral gemilerinin artık Galaxy Z serisi altında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.
Galaxy S ve Galaxy Note akıllı telefonlar nispeten daha zayıf olacak. Buna karşın şirket ekran kalemine sahip Galaxy 21'in alıcıların daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyor. Bakalım bu strateji değişikliği Samsung'un beklediği gibi sonuçlanacak mı?
http://news.mydrivers.com/1/716/716703.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
3500 mAh pilli FHD ekranlı arttırılamayan hafızalı Note10 Note serisinin hazin sonunu gösteriyordu.
Bunu geçiyorum Note 20 serisinde de aynı tutum. Hatta bu sefer kamera özellikleri de S20 serisinin apaçık gerisinde. Linus Sebastian bile (büyük bir Note aşığıdır.) S20 serisi her açıdan düz Note20'den daha avantajlı. Lowest S-pen latency özelliği bile Note20 Ultra'nın ne kadar üstün olduğunu gösteriyor şeklindeydi.
Bu yoruma katılmadan edemiyorum. Note serisi Samsung için tercih sebebi olmuştu fakat 2 3 nesildir beklentinin aşağısına girildi. Note serisinin feshi içten bile değil. Ama gerçekten AX2 ve MX2 serisi gelirken S21 diye seri tanıtırsalar çok saçma olur. S30 ismi kabul edilebilir.
Z serisi ise beklenen sondu. Z flip tüm Note serisinden daha çok ilgi topladı üzerine. Fiyatı, düşük pil kapasitesi ile geçen yılın S855'i ile geldiği bile umursanmadan.
Fakat aslında Samsung'un Note ismini ne olursa olsun koruması gerekiyor. SXX Ultra diyeceğine SXX Note demeli. Samsung için Note demek kalem demek. Ürünün özelliğini direkt tanımlayan anahtar bir kelime ve sonuçta Note serisine bağımlı bir kitlenin varlığı garanti.