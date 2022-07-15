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    Galaxy S22 serisi yeni renk seçeneğine kavuşabilir

    2022’nin üst seviye akıllı telefonlarından Galaxy S22, yeni renk seçeneğine kavuşabilir. Bora Moru olarak adlandırılması planlanan yeni renk seçeneği, tüm S22 ailesi için sunulacak.
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    Galaxy S22 ailesi yeni renk seçeneğine kavuşuyor
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    2022’nin ilk aylarında Galaxy S22 ailesini tanıtarak yıla hızlı bir başlangıç yapan Samsung, önceki yıllarda olduğu gibi amiral gemilerini güncellemeye devam ediyor. Halihazırda birçok renk seçeneğine sahip olan Galaxy S22 ailesi, yakında bir renk seçeneğine daha sahip olabilir.

     Yeni renk seçeneği, tüm Galaxy S22 modellerine gelecek

    WinFuture tarafından yayınlanan görüntüler, mor renkli yeni Galaxy S22 modelini gözler önüne seriyor. Galaxy S22 ve Galaxy S22+, zaten mor renk seçeneğine sahip olsa da önceki mor seçeneği altın renkli çerçeve ile geliyor. Bora Moru olarak adlandırılması planlanan renk seçeneği, cihazın tamamını kaplıyor. Ayrıca Galaxy S22 için planlanan yeni renk seçeneği, Galaxy S21 FE’nin mor renkli modeline oldukça benziyor.

    Görüntüler şimdilik yalnızca standart Galaxy S22 modeli için çıkmış olsa da tüm Galaxy S22 modellerinin yeni renk seçeneğine kavuşması bekleniyor. Samsung, daha önce Galaxy S22 Ultra için yeni renk seçenekleri geleceğini açıklamıştı. Samsung’un yeni mor renkli Galaxy S22 ürünlerini 15 Temmuz’da tanıtması bekleniyor. Yeni renk seçeneğinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

    Galaxy S22 ailesi yeni renk seçeneğine kavuşuyor
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    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/entire-samsung-galaxy-s22-series-new-bora-purple-color/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-ultra-new-bora-purple-color-option-within-a-week/
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    juanmata09 8 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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