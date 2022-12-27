Galaxy S22'nin sevilen kamera uygulaması daha fazla telefona geliyor

Tam Boyutta Gör Android 13 güncellemesi konusunda rakiplerinden daha hızlı davranarak kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung, cihazlara yeni özellikler getirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Güney Kore’li dev Galaxy S22’nin sevilen kamera uygulaması Camera Assistant’ı daha fazla Galaxy cihaza getirmeyi planlıyor.

Samsung Camera Asistant daha fazla Galaxy cihaza geliyor

Galaxy S22 için bu yılın Ekim ayında kullanıma sunulan Samsung Camera Asistant, cihaz sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kullanıcılara kamera üzerinde daha fazla denetim imkanı sunan bu uygulama, Otomatik HDR, Otomatik Lens Değiştirme, Deklansör Hızlandırma gibi birçok özellik için özelleştirme fırsatı sunuyor.

Ayrıca uygulamada dikkat çeken diğer özellikler arasında, Fotoğraf modunda deklanşör tuşu ile video çekimi desteği ve durağan görüntülerde hareket bulanıklığını azaltan bir Hızlı Çekim özelliği yer alıyor.

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Yeni uygulamanın hangi cihazlarda kullanıma sunulacağı veya ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için net değil. Ancak Samsung'un Galaxy cihazların kamera deneyimini geliştirmek için Expert Raw uygulaması da dahil olmak üzere önemli attığını düşünürsek, kullanıcıların uzun bir süre beklemeyeceğini söyleyebiliriz.

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