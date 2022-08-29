Galaxy S22 serisi kamera odaklı büyük bir güncelleme alıyor

Geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan Galaxy S22 ailesini tanıtan Samsung, telefonların kamera yeteneklerini daha da arttıracak gibi görünüyor. Bugün erken saatlerde teknoloji devi, Galaxy S22 serisi için kamera odaklı yeni bir güncelleme sunulacağını duyurdu.
Yeni güncelleme neler sunuyor?
Paylaşılan açıklamada amiral gemisi telefonlar için ''Astro Hyperlapse'' modunun geliştirme aşamasında olduğunu belirten Samsung, yeni güncellemede kameraların HDR performansı, renk üretimi ve QR kod özelliğine odaklanıyor. Bununla birlikte QR kod özelliğinin okuma alanı genişletilirken, kullanıcılar artık dokunma yolu ile kodların yerini gösterebilecek. Ayrıca telefonlarda yaşanan QR kodun arkasındaki mesajın kapatılmama sorununu da ortadan kalkıyor.
Diğer bir geliştirme ise yapay zekâ temelli görüntü işleme sisteminde yaşanıyor. Samsung Fotoğraf, Video ve Gece modlarında bellek kullanımı ve AI (yapay zeka) performansının optimize edildiğini ve buna ek olarak istikrarın da artırıldığını söylüyor. Şu anda Güney Kore kullanıcıları için erişime açılan güncellemenin yakında tüm cihazlar için kullanıma sunulması bekleniyor.
Galaxy S22 serisi telefonların üçü de Android 12 ve Samsung'un One UI 4.1 arayüzü ile piyasaya sürüldü. Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra için dört büyük Android güncellemesi planlayan Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0'ı Kasım ayının sonuna kadar kullanıcılar ile buluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: