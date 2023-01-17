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    Yalnızca Galaxy S22 Ultra ile çekilmiş kısa filmin fragmanı yayınlandı: Muhteşem görünüyor

    Son yıllarda akıllı telefonlarındaki kamera teknolojilerini güçlendiren Samsung, sevilen bir yönetmenle anlaşarak Galaxy S22 Ultra’nın reklamını yapmaya karar verdi. Karşınızda Jackals & Fireflies.
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    Galaxy S22 Ultra ile çekilmiş filmin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    iPhone kameralarına güveni yüksek olan Apple, uzun yıllardır film yapımcıları ve yönetmenler ile anlaşarak yalnızca iPhone kullanılarak muhteşem filmlerin çekilmesini sağlıyordu. Son yıllarda kamera yatırımlarını ciddi anlamda arttıran Samsung da benzer bir hamle ile karşımıza çıkıyor. Yalnızca Samsung Galaxy S22 Ultra kullanılarak çekilmiş kısa filmin ilk fragmanı yayınlandı.

    Jackals & Fireflies yalnızca Galaxy S22 Ultra ile çekildi

    Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation ve Being John Malkovich filmleri ile bilinen Oscar ödüllü Charlie Kaufman’ın yeni kısa filmi Jackals & Fireflies yalnızca Galaxy S22 Ultra kullanılarak çekildi. Samsung’un kısa film için yayınladığı fragman, Galaxy S22 Ultra’nın yeteneklerini gözler önüne seriyor.

     

    Karanlık sahnelerde tozlanma kendini belli etse de Galaxy S22 Ultra’nın muhteşem bir iş başardığını söyleyebiliriz. Filmin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde yayınlanacağı düşünülüyor.

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