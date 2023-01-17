Yalnızca Galaxy S22 Ultra ile çekilmiş kısa filmin fragmanı yayınlandı: Muhteşem görünüyor

Jackals & Fireflies yalnızca Galaxy S22 Ultra ile çekildi
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation ve Being John Malkovich filmleri ile bilinen Oscar ödüllü Charlie Kaufman’ın yeni kısa filmi Jackals & Fireflies yalnızca Galaxy S22 Ultra kullanılarak çekildi. Samsung’un kısa film için yayınladığı fragman, Galaxy S22 Ultra’nın yeteneklerini gözler önüne seriyor.
Karanlık sahnelerde tozlanma kendini belli etse de Galaxy S22 Ultra’nın muhteşem bir iş başardığını söyleyebiliriz. Filmin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde yayınlanacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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