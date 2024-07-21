Galaxy S25 serisi uydu bağlantı özelliği ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinden sonra odağını Galaxy S25 ailesine çevirdi. Gelecek senenin ilk aylarında tanıtılması beklenen seri, sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Yeni bir rapora göre Galaxy S25 ailesi, Apple’ın peşinden gidecek ve uydu bağlantı özelliğini kullanıcılara sunacak.

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Galaxy S25 ailesi uydu bağlantı teknolojisi ile gelebilir

Cupertino merkezli Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı iPhone 14 serisinde uydu bağlantı özelliğine yer vermişti. Cep telefonu servislerinin çekmediği senaryolarda ve acil durumlarda hayat kurtarabilen bu özellik, kısa sürede popülerlik kazanmayı başardı. Kullanıcıların talep etmeye başladığı bu özellik, iddialara göre yakında Pixel 9 serisi tarafından desteklenecek ve Android işletim sisteminin yeni sürümüne eklenecek.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisinde uydu bağlantısına yer vermese de bu durum, Galaxy S25 modelleri ile değişebilir. Mobil teknoloji sektörünün güvenilir kaynaklarından olan Android Authority, Samsung’un Mesajlar, Telefon ve Acil Durum SOS uygulamalarının kodlarını inceledi. Çıkan sonuçlara göre üç uygulamada uydu bağlantısı ile iletişim kurulabileceğini belirtiyor. Üstelik Mesajlar uygulaması, uydu üzerinden mesaj yollamak için Google Mesajlar uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Android 15 tarafından yerel olarak desteklenecek bu özellik, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde birçok akıllı telefon içerisinde boy gösterecek.

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Galaxy S25 ailesi uydu bağlantı teknolojisini destekleyecek