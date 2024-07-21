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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisi uydu bağlantı özelliği ile gelebilir

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, yeni nesil Galaxy S serisi için çalışmalara devam ediyor. İddialara göre S25 ailesi, uydu bağlantı özelliğine sahip olacak.
    Samsung Galaxy S24 ailesi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinden sonra odağını Galaxy S25 ailesine çevirdi. Gelecek senenin ilk aylarında tanıtılması beklenen seri, sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Yeni bir rapora göre Galaxy S25 ailesi, Apple’ın peşinden gidecek ve uydu bağlantı özelliğini kullanıcılara sunacak.

    Galaxy S25 ailesi uydu bağlantı teknolojisi ile gelebilir

    Cupertino merkezli Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı iPhone 14 serisinde uydu bağlantı özelliğine yer vermişti. Cep telefonu servislerinin çekmediği senaryolarda ve acil durumlarda hayat kurtarabilen bu özellik, kısa sürede popülerlik kazanmayı başardı. Kullanıcıların talep etmeye başladığı bu özellik, iddialara göre yakında Pixel 9 serisi tarafından desteklenecek ve Android işletim sisteminin yeni sürümüne eklenecek.

    iPhone 14 ve 15 serisinde yer alan uydu bağlantı özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisinde uydu bağlantısına yer vermese de bu durum, Galaxy S25 modelleri ile değişebilir. Mobil teknoloji sektörünün güvenilir kaynaklarından olan Android Authority, Samsung’un Mesajlar, Telefon ve Acil Durum SOS uygulamalarının kodlarını inceledi. Çıkan sonuçlara göre üç uygulamada uydu bağlantısı ile iletişim kurulabileceğini belirtiyor. Üstelik Mesajlar uygulaması, uydu üzerinden mesaj yollamak için Google Mesajlar uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Android 15 tarafından yerel olarak desteklenecek bu özellik, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde birçok akıllı telefon içerisinde boy gösterecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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