OnePlus Open 2’nin batarya kapasitesi ortaya çıktı: Rakipsiz olacak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan OPPO, geçtiğimiz yıllarda Find N serisi ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı. Find N serisi, Galaxy Z Fold kadar popüler olmasa da cihazlar oldukça beğenilmişti. Katlanabilir telefon pazarında varlığına devam eden ve Samsung ile yarışmakta kararlı olan Oppo, Find N serisinin yeni modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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Oppo Find N5 batarya kapasitesi ile dikkat çekecek

Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Digital Chat Station, Weibo platformunda Oppo’nun yeni katlanabilir telefonu hakkında konuştu. İddialara göre BBK Electronics’un alt firmaları olan Oppo ve Vivo, 2025’in ilk çeyreğinde Snapdragon 8 Gen 4 platformundan güç alan ve 6000mAh batarya kapasitesine sahip bir katlanabilir telefon piyasaya sürecek. Böylece bahsi geçen telefon, katlanabilir telefonlar arasında en büyük batarya kapasitesine sahip olan cihaz olacak. Android Authority’nin kaynaklarına göre bahsi geçen cihaz, Çin pazarında Oppo Find N5 olarak adlandırılacak.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Oppo Find N3, küresel pazarda OnePlus Open olarak piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Oppo’nun gelecek yıl da benzer bir hamle yapması bekleniyor. Devasa kapasitesi ile katlanabilir telefon pazarında batarya şampiyonu olması beklenen Oppo Find N5, muhtemelen küresel pazarda OnePlus Open 2 olarak adlandırılacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Glacier Battery teknolojisinin yeni Oppo ve OnePlus telefonlarında ciddi batarya artışlarına sebep olması bekleniyor.

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OnePlus Open 2 batarya kapasitesi ile dikkat çekecek