Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un karışık eleştiriler alan yeni akıllı telefonu Galaxy S23 FE ülkemizde de piyasaya çıkıyor. Telefonu konumlandırmak için Galaxy S23 serisinin fiyatını 3000TL civarında yukarı çeken Samsung tepki toplamıştı.

Galaxy S23 FE ne kadara satılacak?

6.4 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan Galaxy S23 FE modelinin en merak edilen tarafı işlemcisi. Samsung sitesinde 4nm ve 8 çekirdekli bir işlemci tanımı kullanılmış ancak isim belirtilmemiş. Bu bakımdan Exynos 2200 kesinleşti diyebiliriz.

Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. önce eklendi

8GB RAM yanında 128GB ve 256GB depolama seçeneklerine yer veren cihazın arka kısmında 50MP F1.8 ana kamera + 12MP F2.2 ultra geniş açı + 8MP 2x optik F2.4 telefoto kamera dizilimi yer alırken ön tarafta da 10MP kamera mevcut.

4500mAh kapasiteli batarya 25W hızlı şarj ile gelirken Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 gibi son bağlantı teknolojilerine yer verilmiş. Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı 128GB kapasite için 23999TL iken 256GB kapasite için 25999TL olarak belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.