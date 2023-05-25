Galaxy S23 FE için müjdeli haber! Erken tanıtılabilir

Galaxy S23 FE yakında geliyor
Paylaşılan yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S23 satışlarında yaşanan duraksama nedeniyle Galaxy S23 FE modelini beklenenden daha erken duyurmayı planlıyor. Buna göre merakla beklenen telefon, bu yılın Temmuz veya Ağustos ayında vitrine çıkabilir. Ayrıca sızıntı kaynağı, cihazın Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'ten daha erken piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.
Galaxy S23 FE beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'nin ardından kamera bölümünde önemli yükseltmeler içerecek. Bununla birlikte yeni cihazın, 50MP birincil sensöre sahip olacağı ve bu sensörün Galaxy S22 ve S23'te kullanılan birincil sensörle aynı olduğu belirtiliyor.
Galaxy S23 FE, kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacak. Ek olarak 4.500 mAh pil ve muhtemelen 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.