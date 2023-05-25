Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 sersinin bütçe modeli Galaxy S23 FE için beklentiler bir hayli artmış durumda. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 FE, 2021 yılında çıkması gerektiği halde 2022’ye kadar ertelendi. Galaxy S22 FE'nin ise geçtiğimiz yıl pas geçildiğini gördük. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S23 FE'nin çıkış tarihi hakkında sevindirici bir haber ortaya çıktı.

Galaxy S23 FE yakında geliyor

Paylaşılan yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S23 satışlarında yaşanan duraksama nedeniyle Galaxy S23 FE modelini beklenenden daha erken duyurmayı planlıyor. Buna göre merakla beklenen telefon, bu yılın Temmuz veya Ağustos ayında vitrine çıkabilir. Ayrıca sızıntı kaynağı, cihazın Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'ten daha erken piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.

Galaxy S23 FE beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'nin ardından kamera bölümünde önemli yükseltmeler içerecek. Bununla birlikte yeni cihazın, 50MP birincil sensöre sahip olacağı ve bu sensörün Galaxy S22 ve S23'te kullanılan birincil sensörle aynı olduğu belirtiliyor.

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Galaxy S23 FE, kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacak. Ek olarak 4.500 mAh pil ve muhtemelen 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.

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Galaxy S23 FE için müjdeli haber! Erken tanıtılabilir