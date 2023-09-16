iPhone 15 Pro'nun 5G performansı ortaya çıktı: İşte ilk hız testi sonuçları

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki Pro modellere kıyasla %24 daha yüksek 5G hızları sunuyor. En büyük artış indirme (download) hızında görülse de yükleme (upload) hızında küçük artışlar, ping sürelerinde de iyileştirme söz konusu. 5G üzerinden ortalama 255 Mbps indirme hızı alındı.
Qualcomm’un X70 modemi, bazı amiral gemisi Android telefonlara da güç veriyor. X70, önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi, daha iyi 5G taşıyıcı toplama, telefon baz istasyonundan uzakta olduğunda daha iyi bağlantı sağlama gibi iyileştirmelerle geliyor. Apple, 2026 yılına kadar Qualcomm’un 5G modemlerini kullanmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.