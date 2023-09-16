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    iPhone 15 Pro'nun 5G performansı ortaya çıktı: İşte ilk hız testi sonuçları

    Apple'ın yeni iPhone 15 serisi, 5G hız testine tabi tutuldu. iPhone 15 Pro modelleri, yeni Qualcomm modem sayesinde 5G performansında önemli iyileştirmeler sunuyor.
    iphone 15 pro 5g hız testi sonuçları Tam Boyutta Gör
    Yeni iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, Amerika’da 5G hız testine tabi tutuldu. SpeedSmart tarafından gerçekleştirilen ve Amerika’nın üç büyük operatörünü (T-Mobile, Verizon, AT&T) içeren hız testi, yeni Pro modellerin Qualcomm X70 modemini kullandığını ortaya koyuyor. 5G performansında önemli bir iyileştirme söz konusu.

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki Pro modellere kıyasla %24 daha yüksek 5G hızları sunuyor. En büyük artış indirme (download) hızında görülse de yükleme (upload) hızında küçük artışlar, ping sürelerinde de iyileştirme söz konusu. 5G üzerinden ortalama 255 Mbps indirme hızı alındı.

    Qualcomm’un X70 modemi, bazı amiral gemisi Android telefonlara da güç veriyor. X70, önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi, daha iyi 5G taşıyıcı toplama, telefon baz istasyonundan uzakta olduğunda daha iyi bağlantı sağlama gibi iyileştirmelerle geliyor. Apple, 2026 yılına kadar Qualcomm’un 5G modemlerini kullanmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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