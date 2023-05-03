Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S23 FE için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 FE, 2021 yılında çıkması gerektiği halde 2022’ye kadar ertelendi. Bu süreçte Galaxy S22 FE'nin ise pas geçildiğini gördük. Dolayısıyla Galaxy S23 FE ile ilgili beklentiler bir hayli artmış durumda. Şimdi yeni paylaşılan bir rapor, S23 FE'nin bazı detaylarına açıklık getirdi.

Galaxy S23 FE özellikleri netleşmeye başladı

Paylaşılan raporlara göre Galaxy S23 FE, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'nin ardından kamera bölümünde önemli yükseltmeler içerecek. Bununla birlikte yeni cihazın, 50MP birincil sensöre sahip olacağı ve bu sensörün Galaxy S22 ve S23'te kullanılan birincil sensörle aynı olduğu belirtiliyor.

Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy S23 FE, kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacak. Ek olarak 4.500 mAh pil ve muhtemelen 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.

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Galaxy S23 FE için Temmuz ayında tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Galazy Z Flip 5 modellerinden sonra, yani 2023'ün sonlarına işaret ediliyor. Ancak Samsung, cihazın çıkış tarihi konusunda farklı bir karara imza atabilir. Bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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