Galaxy S23 FE özellikleri netleşmeye başladı
Paylaşılan raporlara göre Galaxy S23 FE, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'nin ardından kamera bölümünde önemli yükseltmeler içerecek. Bununla birlikte yeni cihazın, 50MP birincil sensöre sahip olacağı ve bu sensörün Galaxy S22 ve S23'te kullanılan birincil sensörle aynı olduğu belirtiliyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy S23 FE, kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacak. Ek olarak 4.500 mAh pil ve muhtemelen 25W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
Galaxy S23 FE için Temmuz ayında tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Galazy Z Flip 5 modellerinden sonra, yani 2023'ün sonlarına işaret ediliyor. Ancak Samsung, cihazın çıkış tarihi konusunda farklı bir karara imza atabilir. Bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah