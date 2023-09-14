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    Ne hissedeceğimizi şaşırdık: Galaxy S23 FE render görüntüleri paylaşıldı

    Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir beklenen Galaxy S23 FE için yeni görüntüler paylaşıldı. Peki Galaxy S23 serisinin bütçe modeli neler sunacak? İşte detaylar...
    Galaxy S23 FE render görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Galaxy S23 serisinin ardından tüm gözler aileye eklenecek bir FE versiyonuna çevrildi. Öyle ki Galaxy S23 FE, birçok farklı kaynak tarafından doğrulanırken halen tanıtılmış değil. Son olarak akıllı telefonun tasarımını gösteren bir dizi render görüntüsü paylaşıldı.

    Galaxy S23 FE render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için daha önce TENAA'dan gelen  görüntüler, Galaxy S23 FE'nin standart Galaxy S23 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını bizlere gösterdi. Öyle ki siyah renk seçeneğiyle karşımıza çıkan telefonda, üç adet kamera sensörü ve bir adet LED flaşa yer verilmişti. Yeni görüntüler ise, bu tasarımı doğruluyor diyebiliriz. 

    Galaxy S23 FE render görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 FE'nin ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimler için ortalanmış delikli ekran konumlandırılmış. Çerçevenin sağ bölümüne ise ses açma kısma ve güç tuşları eşlik ediyor.

    Galaxy S23 FE beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gelen bilgilere göre 158.0 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olacak akıllı telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Bu işlemciye ise, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil paketi eşlik edecek.

    Kamera bölümünde ise OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak. Son raporlara göre Galaxy S23 FE, muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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