Xiaomi 13'ün yeni görüntüleri sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 serisinin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor. Bugün, yaklaşan akıllı telefonun renk seçeneklerini gösteren yeni render görüntüleri sızdırıldı.

Weibo'da paylaşılan görüntüler, yaklaşan akıllı telefonun kare tasarımlı bir kamera modülü ile geleceğini doğruluyor. Bununla birlikte göze çarpan en büyük detayın, arka panelin renk şeması olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, kamera modülü beyaz renkli tasarımı korurken, arka panelin geri kalanı kahverengi ve deri dokulu bir yapıya sahip. Bu durum bizlere, cihazın deri renk seçeneği ile gelebileceğini gösteriyor diyebiliriz.

Xiaomi 13 için bir Geekbench 5 testi yayımlandı: 12 GB RAM 1 gün önce eklendi

Ayrıca Xiaomi 13, bugün erken saatlerde Geekbench platformunda göründü. Kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM ve Android 13 işletim sisteminden güç alan yeni telefon, tek çekirdekte 1.497, çoklu çekirdekte ise 5,089 puana imza atıyor. Buna ek olarak, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,2 inç AMOLED ekran, 50MP Sony IMX8 serisi kamera ve 120W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak Xiaomi 13, selefine kıyasla önemli yükseltmeler sunacak.

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