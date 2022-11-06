Samsung Galaxy S23 yalnızca Snapdragon modeline sahip olacak

Exynos 2300 kullanılmayacak
Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemci kullanılacağını tekrar doğruladı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve Exynos 2100 işlemcilerinde yaşanan problemleri bir kez daha yaşamak istemiyor.
Snapdragon 8 Gen 2’den gücünü alması beklenen Galaxy S23 serisi, muhtemelen ocak veya şubat ayında tanıtılacak. Exynos serisinin geleceği hakkında ise yakında daha detaylı bilgiler almamız mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence