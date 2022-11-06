Samsung Galaxy S23 yalnızca Snapdragon modeline sahip olacak

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Qualcomm’un önemli bir müşterisi olsa da kendi işlemci markası Exynos’a yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda Exynos işlemcileri düşük performans, ısınma problemleri ve düşük verimlilik gibi sebeplerle eleştiriliyordu. Bu nedenle Samsung, Galaxy S22 serisinde Snapdragon işlemci tedariğini küresel olarak arttırmıştı. İddialara göre firma, Galaxy S23 modelinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine yer verecek.

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Exynos 2300 kullanılmayacak

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemci kullanılacağını tekrar doğruladı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve Exynos 2100 işlemcilerinde yaşanan problemleri bir kez daha yaşamak istemiyor.

Snapdragon 8 Gen 2’den gücünü alması beklenen Galaxy S23 serisi, muhtemelen ocak veya şubat ayında tanıtılacak. Exynos serisinin geleceği hakkında ise yakında daha detaylı bilgiler almamız mümkün.

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Galaxy S23 serisi Exynos modeline sahip olmayacak