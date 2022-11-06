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    Samsung Galaxy S23 yalnızca Snapdragon modeline sahip olacak

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisinin Exynos modeline sahip olmayacağı iddiaları artıyor. Galaxy S23 ailesi muhtemelen yalnızca Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak.
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    Galaxy S23 serisi Exynos modeline sahip olmayacak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Qualcomm’un önemli bir müşterisi olsa da kendi işlemci markası Exynos’a yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda Exynos işlemcileri düşük performans, ısınma problemleri ve düşük verimlilik gibi sebeplerle eleştiriliyordu. Bu nedenle Samsung, Galaxy S22 serisinde Snapdragon işlemci tedariğini küresel olarak arttırmıştı. İddialara göre firma, Galaxy S23 modelinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine yer verecek.

    Exynos 2300 kullanılmayacak

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemci kullanılacağını tekrar doğruladı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve Exynos 2100 işlemcilerinde yaşanan problemleri bir kez daha yaşamak istemiyor. 

    Snapdragon 8 Gen 2’den gücünü alması beklenen Galaxy S23 serisi, muhtemelen ocak veya şubat ayında tanıtılacak. Exynos serisinin geleceği hakkında ise yakında daha detaylı bilgiler almamız mümkün.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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