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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 serisi için beklenen kamera güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 modelleri için kamera iyileştirmesine odaklanan yazılım güncellemesini yayınladı. İşte Haziran güncellemesiyle düzeltilen hatalar:           
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    Samsung Galaxy S23 kamera güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 telefonlar için önemli kamera güncellemesinin yayınlanması bekleniyordu. S23, S23 Plus ve S23 Ultra için büyük güncelleme sonunda yayınlandı. Biraz geç yayınlanan güncelleme, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor.

    Galaxy S23 serisi için Haziran güncellemesi öncelikli olarak Endonezya, Tayland, Malezya ve Filipinler dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde sunuldu. Güncelleme sürümü; S91xBXXU2AWF1, 2.2GB dosya boyutuna sahip.

    Güncelleme, portre modunda 2x yakınlaştırma getiriyor, otomatik odaklama ve HDR performans sorunlarını gideriyor ve gece modu işleme dahil olmak üzere kamerada önemli iyileştirmeler içeriyor. Ayrıca arayüzdeki animasyonlar ve geçişler daha yumuşak hale getirildi, sistem de daha kararlı çalışıyor. Resmî sürüm notlarında bahsedilmese de geçtiğimiz haftalarda Samsung’un onayladığı bulanıklık sorununu da gidermesi bekleniyor.

    Kaynakça https://doc.samsungmobile.com/SM-S918B/XTC/doc.html https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-2gb-update-camera-performance-june-2023-security-patch/
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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