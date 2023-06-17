Galaxy S23 serisi için beklenen kamera güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 telefonlar için önemli kamera güncellemesinin yayınlanması bekleniyordu. S23, S23 Plus ve S23 Ultra için büyük güncelleme sonunda yayınlandı. Biraz geç yayınlanan güncelleme, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Samsung, S23 kamera sorununu yakında çözecek 2 hf. önce eklendi

Galaxy S23 serisi için Haziran güncellemesi öncelikli olarak Endonezya, Tayland, Malezya ve Filipinler dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde sunuldu. Güncelleme sürümü; S91xBXXU2AWF1, 2.2GB dosya boyutuna sahip.

Güncelleme, portre modunda 2x yakınlaştırma getiriyor, otomatik odaklama ve HDR performans sorunlarını gideriyor ve gece modu işleme dahil olmak üzere kamerada önemli iyileştirmeler içeriyor. Ayrıca arayüzdeki animasyonlar ve geçişler daha yumuşak hale getirildi, sistem de daha kararlı çalışıyor. Resmî sürüm notlarında bahsedilmese de geçtiğimiz haftalarda Samsung’un onayladığı bulanıklık sorununu da gidermesi bekleniyor.

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Galaxy S23 serisi için büyük güncelleme yayınlandı