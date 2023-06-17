Galaxy S23 serisi için beklenen kamera güncellemesi yayınlandı

Galaxy S23 serisi için Haziran güncellemesi öncelikli olarak Endonezya, Tayland, Malezya ve Filipinler dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde sunuldu. Güncelleme sürümü; S91xBXXU2AWF1, 2.2GB dosya boyutuna sahip.
Güncelleme, portre modunda 2x yakınlaştırma getiriyor, otomatik odaklama ve HDR performans sorunlarını gideriyor ve gece modu işleme dahil olmak üzere kamerada önemli iyileştirmeler içeriyor. Ayrıca arayüzdeki animasyonlar ve geçişler daha yumuşak hale getirildi, sistem de daha kararlı çalışıyor. Resmî sürüm notlarında bahsedilmese de geçtiğimiz haftalarda Samsung’un onayladığı bulanıklık sorununu da gidermesi bekleniyor.Kaynakça https://doc.samsungmobile.com/SM-S918B/XTC/doc.html https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-2gb-update-camera-performance-june-2023-security-patch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi