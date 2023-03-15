Galaxy S23 serisinde can sıkacak bir sorun ortaya çıktı

Samsung tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy S23 serisi, hem kamera tasarımı hem de zengin özellikleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak kısa süre önce sizlere akıllı telefonların birincil kamera performansı ve Space Zoom özelliğine yönelik şikayetlerin artmaya başladığından söz etmiştik.
Şimdi bu tartışmalar dinmeden akıllı telefonlar ile ilgili can sıkacak bir gelişme daha yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, üçüncü taraf uygulamalarda animasyon sorunları yaşandığınıbildirmeye başladı.
Galaxy S23 serisinde can sıkacak sorun
Reddit ve Samsung topluluk forumlarında yapılan paylaşımlara göre Galaxy S23 kullanıcıları, Reddit, WhatsApp, Twitter ve YouTube gibi üçüncü taraf uygulamalarda gezinirken animasyonlarda titreme yaşandığını söylüyor. Raporlar ise, yeni sorunun henüz yaygın olmadığını ve yalnızca belirli kullanıcıların etkilendiğini gösteriyor. Ancak bazı şikayetler Galaxy Store'u da içerdiği için sorun üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı olmayabilir.
Samsung, Galaxy S23 serisinde yaşanan animasyon sorununu henüz doğrulamadı. Ancak markanın kısa süre içerisinde yeni bir yazılım güncellemesi paylaşacağını düşünüyoruz. Bu arada cihazınızda bu sorunu yaşıyorsanız önerilen çözümlerden bazılarını deneyebilir veya Samsung destekten yardım isteyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)