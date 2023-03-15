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Samsung tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy S23 serisi, hem kamera tasarımı hem de zengin özellikleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak kısa süre önce sizlere akıllı telefonların birincil kamera performansı ve Space Zoom özelliğine yönelik şikayetlerin artmaya başladığından söz etmiştik.

Şimdi bu tartışmalar dinmeden akıllı telefonlar ile ilgili can sıkacak bir gelişme daha yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, üçüncü taraf uygulamalarda animasyon sorunları yaşandığınıbildirmeye başladı.

Galaxy S23 serisinde can sıkacak sorun

Reddit ve Samsung topluluk forumlarında yapılan paylaşımlara göre Galaxy S23 kullanıcıları, Reddit, WhatsApp, Twitter ve YouTube gibi üçüncü taraf uygulamalarda gezinirken animasyonlarda titreme yaşandığını söylüyor. Raporlar ise, yeni sorunun henüz yaygın olmadığını ve yalnızca belirli kullanıcıların etkilendiğini gösteriyor. Ancak bazı şikayetler Galaxy Store'u da içerdiği için sorun üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı olmayabilir.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Store'da ekran yenileme hızını 60Hz'in altına düşürüyor. Bu durum yaşanan sorunu açıklıyor olabilir. Nitekim Galaxy S23 Ultra 1Hz - 120Hz, Galaxy S23 ve S23 Plus ise 48Hz - 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, telefonu yeniden başlatmak, önbelleği silmek, RAM Plus'ı devre dışı bırakmak veya 60Hz yenileme hızına geçmek gibi adımların sorunu ortadan kaldırdığını söylüyor.

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Samsung, Galaxy S23 serisinde yaşanan animasyon sorununu henüz doğrulamadı. Ancak markanın kısa süre içerisinde yeni bir yazılım güncellemesi paylaşacağını düşünüyoruz. Bu arada cihazınızda bu sorunu yaşıyorsanız önerilen çözümlerden bazılarını deneyebilir veya Samsung destekten yardım isteyebilirsiniz.

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Galaxy S23 serisinde can sıkacak bir sorun ortaya çıktı!