Samsung Galaxy S23 Ultra ve S23 Plus tanıtım görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre, Samsung Galaxy S23 serisi, 1 Şubat 2023’te resmî olarak tanıtılacak. Samsung S23 özelliklerine ilişkin sızıntıların ardı arkası kesilmezken, serinin üst modelleri S23 Plus ve Ultra’nın tasarımını ortaya çıkaran ilk resmî tanıtım görselleri de sızdırıldı.

Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testi ile karşımızda 9 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S23 Ultra ve S23 Plus nasıl olacak?

91Mobiles, Galaxy S23+, S23 Ultra ile birlikte mevcut Galaxy giyilebilir cihazları (Galaxy Watch 5 ve Galaxy Buds 2 Pro) gösteren tanıtım görsellerini paylaştı. Görsele göre, 2023 için öne çıkan renkler yeşil ve pembe olacak. Galaxy S23+ pembe renkte görünürken, S23 Ultra yeşil renkte görünüyor.

Samsung, Galaxy S21 ve Galaxy S22’de gördüğümüz, ek gibi duran kamera bölümünü yeni modellerde kaldırmışa benziyor. Galaxy S23 Plus, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımına sahip olacak gibi görünüyor. Düz S23 modelinin de benzer tasarıma sahip olması bekleniyor.

S23 ailesinin belki de en dikkat çekici modeli olacak S23 Ultra, selefine çok benzeyecek. Görüldüğü üzere, arkada kameraların çevresindeki halkalar telefonun rengiyle eşleşiyor. Bu tarz ufak değişiklikler göreceğiz. Önde kameranın 12 megapiksel sensöre yükseltilmesi dışında bir değişiklik olmayacak gibi; yine delik çentikli ekrana bakacağız. Şimdiye kadarki sızıntılar da, tasarımda ufak değişikliklerin yapıldığını, donanım tarafına ağırlık verildiğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak? İşte tasarımı