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    Galaxy S23 Ultra buhar odası tasarımına sahip olacak

    Galaxy S23 Ultra amiral gemi modelinde Samsung’un bir buhar odası tasarımına yer vermesi bekleniyor. Bununla birlikte diğer modeller bundan mahrum kalacak.      
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    Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 serisini tanıtmasına sayılı haftalar kalırken modellerle ilgili pek çok sızıntıyı görme şansımız oldu. Bunlardan bir tanesi soğutma sistemi ile ilgili ve beklentileri karşılamayabilir.

    Galaxy S23 Ultra özel olacak

    Galaxy S23 serisi farklı segmentlere hitap eden modeller barındırıyor ancak Galaxy S23 Ultra modeli tüketicilerden biraz daha fazla para isteyecek. Buna göre de daha fazla özellik sunacak. Zaten pek çok üretici Ultra versiyonda bu stratejiyi izliyor.

    Gelen bilgilere göre daha verimli bir soğutma sunan buhar odası tasarımı sadece Galaxy S23 Ultra modeline özgü olacak. Galaxy S22 Ultra modelinde de benzer bir tasarım vardı ancak Samsung’un iyileştirmeler yapması imkân dahilinde.

    Bununla birlikte Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde yine maliyete göre farklı çözümler kullanılacak. Bir ısı dağıtıcı plaka ihtimal dahilinde ancak Galaxy S23 bunlardan tamamen mahrum da olabilir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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