Galaxy S23 Ultra buhar odası tasarımına sahip olacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S23 serisini tanıtmasına sayılı haftalar kalırken modellerle ilgili pek çok sızıntıyı görme şansımız oldu. Bunlardan bir tanesi soğutma sistemi ile ilgili ve beklentileri karşılamayabilir.

Galaxy S23 Ultra özel olacak

Galaxy S23 serisi farklı segmentlere hitap eden modeller barındırıyor ancak Galaxy S23 Ultra modeli tüketicilerden biraz daha fazla para isteyecek. Buna göre de daha fazla özellik sunacak. Zaten pek çok üretici Ultra versiyonda bu stratejiyi izliyor.

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Gelen bilgilere göre daha verimli bir soğutma sunan buhar odası tasarımı sadece Galaxy S23 Ultra modeline özgü olacak. Galaxy S22 Ultra modelinde de benzer bir tasarım vardı ancak Samsung’un iyileştirmeler yapması imkân dahilinde.

Bununla birlikte Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde yine maliyete göre farklı çözümler kullanılacak. Bir ısı dağıtıcı plaka ihtimal dahilinde ancak Galaxy S23 bunlardan tamamen mahrum da olabilir.

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