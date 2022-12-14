Galaxy S23 Ultra buhar odası tasarımına sahip olacak

Galaxy S23 Ultra özel olacak
Galaxy S23 serisi farklı segmentlere hitap eden modeller barındırıyor ancak Galaxy S23 Ultra modeli tüketicilerden biraz daha fazla para isteyecek. Buna göre de daha fazla özellik sunacak. Zaten pek çok üretici Ultra versiyonda bu stratejiyi izliyor.
Gelen bilgilere göre daha verimli bir soğutma sunan buhar odası tasarımı sadece Galaxy S23 Ultra modeline özgü olacak. Galaxy S22 Ultra modelinde de benzer bir tasarım vardı ancak Samsung’un iyileştirmeler yapması imkân dahilinde.
Bununla birlikte Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde yine maliyete göre farklı çözümler kullanılacak. Bir ısı dağıtıcı plaka ihtimal dahilinde ancak Galaxy S23 bunlardan tamamen mahrum da olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...