Samsung Galaxy S23 Ultra, selefine kıyasla daha yuvarlak bir köşe tasarımıyla gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen Galax S23 serisinin Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'yı içereceği düşünülüyor. Serinin en üst seviye telefonu Galaxy S23 Ultra'nın ise yakın zamanda ortaya çıkan görüntüleri, telefonun selefine kıyasla daha ince bir çerçeveyle donatılabileceğini ve 6.8 inç bir ekrana sahip olabileceğini öne sürdü.

Samsung ISOCELL HPX duyuruldu 9 sa. önce eklendi

Steve H McFly tarafından güncellenen Galaxy S23 Ultra görüntülerine göre cihaz, Galaxy S22 Ultra'dan daha ince bir metal çerçeveye ve daha yuvarlak kenarlı bir ahizeye sahip olabilir. Önceki görüntüler, Galaxy S23 Ultra'nın arka kamera düzeninin Galaxy S22 Ultra ile benzer olacağını göstermişti. Ayrıca cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri, alt tarafında ise bir S Pen yuvası, SIM tepsisi, şarj portu ve hoparlör ızgarası olduğu söylenmekte.

İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 Plus’ın 4565 mAh (tam kapasite 4700 mAh) batarya ile gelmesi bekleniyor. 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekranla gelecek Galaxy S23 Ultra, ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı. Ayrıca S23 serisinin 25W hızlı şarj desteği ile gelebileceği çıkan söylentiler arasında.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün 200MP ISOCELL HP2 olacağı söyleniyor. Ana kamera dışında diğer üç sensörün selefine göre aynı kalması bekleniyor. Bu, S23 Ultra'nın 12MP ultra geniş kamera ve 100X'e kadar yakınlaştırmaya sahip iki 10MP telefoto kamera sensörüne sahip olmaya devam edebileceği anlamına gelmekte.

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Galaxy S23 Ultra daha yuvarlak bir köşe tasarımıyla gelebilir