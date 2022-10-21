Samsung Galaxy S23 Ultra, selefine kıyasla daha yuvarlak bir köşe tasarımıyla gelecek

Steve H McFly tarafından güncellenen Galaxy S23 Ultra görüntülerine göre cihaz, Galaxy S22 Ultra'dan daha ince bir metal çerçeveye ve daha yuvarlak kenarlı bir ahizeye sahip olabilir. Önceki görüntüler, Galaxy S23 Ultra'nın arka kamera düzeninin Galaxy S22 Ultra ile benzer olacağını göstermişti. Ayrıca cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri, alt tarafında ise bir S Pen yuvası, SIM tepsisi, şarj portu ve hoparlör ızgarası olduğu söylenmekte.
İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın beklenen özellikleri:
Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün 200MP ISOCELL HP2 olacağı söyleniyor. Ana kamera dışında diğer üç sensörün selefine göre aynı kalması bekleniyor. Bu, S23 Ultra'nın 12MP ultra geniş kamera ve 100X'e kadar yakınlaştırmaya sahip iki 10MP telefoto kamera sensörüne sahip olmaya devam edebileceği anlamına gelmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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