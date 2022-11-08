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    Kamera uygulaması doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 megapiksel kamerayla geliyor

    Samsung hakkında güvenilir bilgiler paylaşan önemli bir kaynak Galaxy S23 Ultra'nın kamera uygulamasından bir görüntü paylaştı. Sızıntı amiral gemisinin 200 megapiksel kamerayla geleceğini onaylıyor.
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    Sızıntı doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamerayla geliyor Tam Boyutta Gör
    2023 yılına yaklaştıkça Samsung Galaxy S23 serisiyle ilgili söylentilerin sayısı da artıyor. Geçtiğimiz günlerde seri kapsamında sunulacak tüm modellerin sadece Qualcomm Snapdragon işlemcilere donatılacağına dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise başka bir sızıntı gündemde.

    Samsung hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı Galaxy S23 Ultra'nın varsayılan kamera uygulamasından bir ekran görüntüsü paylaştı. Yayınlanan görüntü cihazın 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağına yönelik spekülasyonları doğruluyor.

    Sızıntı doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamerayla geliyor Tam Boyutta Gör

    Amiral gemileri için geri sayım başladı

    Güney Koreli şirketin Galaxy S23 Ultra modelinde yeni 200 megapiksel ISOCELL HPX sensörüne yer vereceği söyleniyor. Buna karşın Galaxy S23 ve Galaxy S23+ versiyonlarında geçen yılki Galaxy 22 Ultra'nın 108 megapiksel kamerasının kullanılacağına yönelik bilgiler var.

    Sızıntı doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamerayla geliyor Tam Boyutta Gör
    Koreli kaynaklara göre Galaxy S23 serisi önümüzdeki yıl Şubat ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonların 17 Şubat tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Lansman tarihiyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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