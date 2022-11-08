Kamera uygulaması doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 megapiksel kamerayla geliyor

Samsung hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı Galaxy S23 Ultra'nın varsayılan kamera uygulamasından bir ekran görüntüsü paylaştı. Yayınlanan görüntü cihazın 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağına yönelik spekülasyonları doğruluyor.
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Güney Koreli şirketin Galaxy S23 Ultra modelinde yeni 200 megapiksel ISOCELL HPX sensörüne yer vereceği söyleniyor. Buna karşın Galaxy S23 ve Galaxy S23+ versiyonlarında geçen yılki Galaxy 22 Ultra'nın 108 megapiksel kamerasının kullanılacağına yönelik bilgiler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence