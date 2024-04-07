Tam Boyutta Gör Galaxy S23 serisi için yeni yayınlanan One UI 6.1 güncellemesi, birkaç yeni yapay zeka (AI) özelliği ve kullanıcı arayüzü iyileştirmesinin yanında birkaç hata da getirdi. Bazı kullanıcılar, telefonlarını One UI 6.1’e güncelledikten sonra parmak izi sorunları yaşamaya başladı. Samsung, sorunun farkında olduğunu ve yakında çözeceğini söyledi.

Samsung, Galaxy S23'ün dokunmatik probleminin çözümünü açıkladı 1 gün önce eklendi

Parmak izi simgesi görünmüyor!

Bazı kullanıcılar, güç düğmesine basarak veya ekrana iki kez dokunarak telefonlarını uyandırdıklarında parmak izi okuyucu simgesinin çıkmadığını söylüyor. Kullanıcılar, parmaklarını parmak izi simgesinin olması gereken yere koyduklarında ekran kilidinin açılmadığını, parmaklarını kaldırdıklarında parmak izi simgesinin ekranda belirdiğini söylüyor.

Güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Samsung, yakın zamanda yayınlayacağı güncellemeyle sorunu gidermeyi planlıyor. Güncellemenin ne zaman yayınlayacağı açıklanmadı ancak Nisan güncellemesiyle bu sorunun düzeltilmesi bekleniyor. Galaxy S24, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, Nisan 2024 güncellemesini alan cihazlar arasında. Galaxy S23 serisinin de güncellemeyi alması yakındır.

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Galaxy S23'ün parmak izi sorununu çözecek güncelleme yolda