Samsung, Galaxy S23 serisinin dokunmatik problemi için Google'ı suçladı ve çözümü açıkladı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 serisi için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin ardından birçok kullanıcı dokunmatik ekran problemi yaşamaya başladı. Bazı kullanıcılar dokunmatik ekranın dokunmalara tepki vermediğini ve ekrana birkaç kez basmak zorunda kaldıklarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Sorun, Google uygulamasından kaynaklanıyor

Samsung sorunu kabul etti. Şirkete göre sorun, ana ekranın en solunda bulunan Google'ın Keşfet akışından kaynaklanıyor. Samsung, Google'ın sorunun farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını açıkladı. Şirket sorun çözülene kadar kullanıcılara geçici bir çözüm sundu.

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Bu çözüme göre kullanıcıların Google uygulamasının verilerini temizlemesi ve ardından cihazı yeniden başlatması gerekiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra dokunmatik ekranın tüm dokunuşları doğru şekilde algılaması gerekiyor. Google uygulamasının verilerini temizlemek için Ayarlar > Uygulamalar > Google > Depolama'ya gidip Verileri Temizle'ye tıklamanız gerekiyor. Bu işlemden sonra Google hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Google, sorunu Google uygulamasına yapacağı güncellemeyle çözecektir, dolayısıyla Play Store'da otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi öneriyoruz.

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