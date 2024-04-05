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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S23 serisinin dokunmatik problemi için Google'ı suçladı ve çözümü açıkladı

    Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6.1 güncellemesini yayınladıktan sonra bazı kullanıcılar dokunmatik ekran problemi yaşamaya başladı. Samsung, sorunun geçici çözümünü açıkladı.
    Samsung, Galaxy S23'ün dokunmatik probleminin çözümünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 serisi için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin ardından birçok kullanıcı dokunmatik ekran problemi yaşamaya başladı. Bazı kullanıcılar dokunmatik ekranın dokunmalara tepki vermediğini ve ekrana birkaç kez basmak zorunda kaldıklarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

    Sorun, Google uygulamasından kaynaklanıyor

    Samsung sorunu kabul etti. Şirkete göre sorun, ana ekranın en solunda bulunan Google'ın Keşfet akışından kaynaklanıyor. Samsung, Google'ın sorunun farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını açıkladı. Şirket sorun çözülene kadar kullanıcılara geçici bir çözüm sundu.

    Bu çözüme göre kullanıcıların Google uygulamasının verilerini temizlemesi ve ardından cihazı yeniden başlatması gerekiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra dokunmatik ekranın tüm dokunuşları doğru şekilde algılaması gerekiyor. Google uygulamasının verilerini temizlemek için Ayarlar > Uygulamalar > Google > Depolama'ya gidip Verileri Temizle'ye tıklamanız gerekiyor. Bu işlemden sonra Google hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Google, sorunu Google uygulamasına yapacağı güncellemeyle çözecektir, dolayısıyla Play Store'da otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi öneriyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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