Samsung Galaxy S23 yazılımı Windows 11'den daha fazla yer kaplıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisi kısa bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefonlarla ilgili can sıkıcı bir detay ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa One UI arayüzüne sahip işletim sistemi ve yüklü uygulamalar Galaxy S23'ün hafızasında yaklaşık 60 GB yer kaplıyor.

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Örneğin 128 GB hafızaya sahip bir Galaxy S23 satın aldığınızı düşünelim. Telefonu aldığınızda bu miktarın yarısı çoktan gitmiş olacak. Yapılan ilk incelemeler işletim sistemi tarafından tüketilen depolama alanının, satın alınan ülkeye bağlı olarak %35 ve hatta daha yüksek oranda değişebileceğini ortaya koydu. Yüksek tüketim ABD ve Avrupa versiyonlarında daha belirgin.

Sammobile internet sitesi Galaxy S23'ün Hindistan (sol) ve Hollanda (sağ) versiyonlarının ekran görüntülerini yayınladı. İlk görselde sistemin 38.39 GB boş alan kapladığını, ikincisinde ise bu rakamın 58.04 GB olduğunu görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma açısından Google Pixel 7 ürün yazılımının 15 GB dahili depolama alanı tükettiğini belirtelim. Temiz bir kurulum sonrasında Windows 11 Pro'nun kapladığı alan ise 30 GB civarında. Galaxy S23, kesintisiz güncellemeler olarak da bilinen A/B sistem güncellemelerini kullanmadığı için ortada bunu haklı çıkaracak bir durum yok.

Neden bu kadar fazla depolama tüketiyor?

Ürün yazılımının çok yer kaplaması önceden yüklü olarak gelen uygulamalar (bloatware) ve klon uygulamalardan kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere Samsung, cihazlarına Google uygulamalarını dahil etmekle yükümlü. Şirket akıllı telefonlarına hem bu uygulamaları hem de aynı görevi gören kendi uygulamalarını dahil ediyor.

Örneğin Galaxy modelleri hem Samsung'un kendi Mesajlar uygulaması, hem de Google'ın Mesajlar uygulaması yüklü olarak gelir. İkisi de cihazdan kaldırılamaz. Bu durum yazılıma derinlemesine entegre edilmiş diğer bazı hizmetler ve bloatware uygulamalar için de geçerli. Dolayısı ile ne kadar uğraşırsanız uğraşın yine de tamamen temiz bir Android işletim sistemi elde edemezsiniz.

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Galaxy S23 yazılımı Windows 11'den daha fazla yer kaplıyor