Galaxy S24 FE fiyatı sızdırıldı: Beklenenden pahalı

Galaxy S24 FE fiyatı sızdırıldı
Kaçıranlar için Samsung, Galaxy S24 FE'yi Ekim 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu zaman dilimi, geçen yıl 4 Ekim'de piyasaya sürülen Galaxy S23 FE ile büyük ölçüde benzer. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23 FE modelini kademeli olarak piyasaya sürmüştü, aynı hamlenin yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.
Sızdırılan fiyatlara gelirsek, akıllı telefonun 699 dolar fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu da, selefine kıyasla 100 dolar daha yüksek. Üstelik fiyat artışına rağmen sızıntı, RAM veya depolamada herhangi bir yükseltme olmayacağı gümdemde. Yani temel model, S23 FE'de olduğu gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelecek.
Galaxy S24 FE beklenen özellikler
S24 FE'nin daha büyük bir ekrana sahip olduğu söyleniyor ve 6,7 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile gelecek. 1.900 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan telefonda ise Exynos 2400e yongası eşlik edecek. Exynos 2400e, normal varyanta göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip. 4.565mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj da yine özellikler arasında.
Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay ve USB Type-C gibi diğer özellikler de telefonda bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.