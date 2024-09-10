Galaxy S24 FE fiyatı sızdırıldı: Beklenenden pahalı

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Tam Boyutta Gör 2024'ün başlarında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise bir süredir gündemde olan Galaxy S24 FE için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Galaxy S24 FE fiyatı sızdırıldı

Kaçıranlar için Samsung, Galaxy S24 FE'yi Ekim 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu zaman dilimi, geçen yıl 4 Ekim'de piyasaya sürülen Galaxy S23 FE ile büyük ölçüde benzer. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23 FE modelini kademeli olarak piyasaya sürmüştü, aynı hamlenin yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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Sızdırılan fiyatlara gelirsek, akıllı telefonun 699 dolar fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu da, selefine kıyasla 100 dolar daha yüksek. Üstelik fiyat artışına rağmen sızıntı, RAM veya depolamada herhangi bir yükseltme olmayacağı gümdemde. Yani temel model, S23 FE'de olduğu gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelecek.

Galaxy S24 FE beklenen özellikler

S24 FE'nin daha büyük bir ekrana sahip olduğu söyleniyor ve 6,7 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile gelecek. 1.900 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan telefonda ise Exynos 2400e yongası eşlik edecek. Exynos 2400e, normal varyanta göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip. 4.565mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj da yine özellikler arasında.

Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay ve USB Type-C gibi diğer özellikler de telefonda bulunacak.

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