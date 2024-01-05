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    İddia: Galaxy S24 Plus birçok ülkeye Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

    X'de bir kullanıcın iddiasına göre Galaxy S24 Ultra ve S24 Plus Ortadoğu ve birçok ülkede Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Galaxy S24 ise sadece Exynos 2400 platformundan güç alacak.
    Galaxy S24 Plus birçok ülkeye Snapdragon 8 Gen 3 ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Üç farklı modele sahip olacak serinin modelleri farklı ülkelerde farklı işlemcilerle piyasaya çıkacak. Galaxy S24 Ultra'nın bütün bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. S24 Plus'in ise ABD ve bir kaç ülke dışında Exynos 2400 platformuyla gelmesi bekleniyordu.

    Ancak son ortaya çıkan bilgiye göre S24 Plus birçok ülkede Snapdragon işlemciyle satışa çıkabilir. X'de Ahmed Qwaider isimli hesabın iddiasına göre S24 Ultra ve S24 Plus Ortadoğu ve birçok ülkede Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Serinin küçük kardeşi Galaxy S24 ise sadece Exynos 2400 platformundan güç alacak.

    Tabi önceki sızıntılardan farklı olan bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 12 gün sonra telefonlar tanıtıldığında iddianın doğru olup olmadığını göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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