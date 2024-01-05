İddia: Galaxy S24 Plus birçok ülkeye Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

Ancak son ortaya çıkan bilgiye göre S24 Plus birçok ülkede Snapdragon işlemciyle satışa çıkabilir. X'de Ahmed Qwaider isimli hesabın iddiasına göre S24 Ultra ve S24 Plus Ortadoğu ve birçok ülkede Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Serinin küçük kardeşi Galaxy S24 ise sadece Exynos 2400 platformundan güç alacak.
Tabi önceki sızıntılardan farklı olan bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 12 gün sonra telefonlar tanıtıldığında iddianın doğru olup olmadığını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.