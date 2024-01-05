İddia: Galaxy S24 Plus birçok ülkeye Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Üç farklı modele sahip olacak serinin modelleri farklı ülkelerde farklı işlemcilerle piyasaya çıkacak. Galaxy S24 Ultra'nın bütün bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. S24 Plus'in ise ABD ve bir kaç ülke dışında Exynos 2400 platformuyla gelmesi bekleniyordu.

Ancak son ortaya çıkan bilgiye göre S24 Plus birçok ülkede Snapdragon işlemciyle satışa çıkabilir. X'de Ahmed Qwaider isimli hesabın iddiasına göre S24 Ultra ve S24 Plus Ortadoğu ve birçok ülkede Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Serinin küçük kardeşi Galaxy S24 ise sadece Exynos 2400 platformundan güç alacak.

Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı 21 sa. önce eklendi

Tabi önceki sızıntılardan farklı olan bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 12 gün sonra telefonlar tanıtıldığında iddianın doğru olup olmadığını göreceğiz.

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Galaxy S24 Plus birçok ülkeye Snapdragon 8 Gen 3 ile gelebilir