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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisinin ekran parlaklığı “göz kamaştırabilir”

    Samsung’un Galaxy S24 serisine halen birkaç ay daha olsa da telefonların çoğu özelliği şekillenmiş durumda. Son olarak serinin ekran parlaklığı hakkında bilgiler paylaşıldı.
    Galaxy S24 serisinin ekran parlaklığı “göz kamaştırabilir” Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre kağıt üzerinde tüm Galaxy S24 modelleri teknik özellik artışı alacak. Hatta temel ve Plus modellerdeki gelişim biraz daha büyük olacak gibi duruyor. Son bilgilere göre gelecek yıl ocak ayında çıkacak tüm versiyonların oldukça yüksek ekran parlaklığına sahip olacağı belirtiliyor.

    Galaxy S24 serisinde 2.500 nit dönemi

    Son bilgilere göre Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra 2.500 nit gibi oldukça iddialı ekran parlaklığına sahip olacak. Aynı zamanda 'Ultra' varyantı hariç tüm modellerin pil kapasitelerinde küçük artışlar olacağı söyleniyor. Küçük pil kapasitesi artışları ne yazık ki daha hızlı şarj getirmeyecek. Dolayısıyla temel modelde 25W, Plus ve Ultra modellerde ise 45W hızlı şarjı tekrardan göreceğiz.

    Bu arada Galaxy S23 serisinde maksimum parlaklık 1.750nit seviyesindeydi. Dolayısıyla yüzde 40’ı aşkın bir artış söz konusu. iPhone 15 Pro'larda maksimum parlaklık ise 2.000 nit olmuştu. Ekranlar tarafındaki tek değişiklik bu da değil. Samsung’un temel ve 'Plus' modellerine LTPO ekranı getireceği iddia ediliyor. Daha önce bu tür ekranlar yalnızca 'Ultra' versiyonlarda kullanılmıştı. Öte yandan ekran çözünürlüğü tarafında da değişiklikler var. Temel model yine FHD+ çözünürlükte olacak ancak Plus ve Ultra modeller WQHD+ panellere sahip olacak.

    Batarya tarafındaysa Galaxy S24 Ultra bir kez daha 5.000mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Diğer modellerin ise sırasıyla 4.000mAh ve 4.900mAh pil barındırdığı söyleniyor. Bilmeyenler için Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'da sırasıyla 3.900mAh ve 4.700mAh bulunuyordu. Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz saatlerde yayınladığımız haberde Galaxy S24 serisinin düz kenarlara geçtiğinden bahsetmiştik. O haberin detaylarına üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    no touch lazer yaptıranların yorumları babam annemi aldatıyor ne yapmalıyım 20 günde kaç kilo verilir takip edildiğini nasıl anlarsın xenon far muayeneden geçer mi

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