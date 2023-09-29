Galaxy S24 serisinin ekran parlaklığı “göz kamaştırabilir”

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre kağıt üzerinde tüm Galaxy S24 modelleri teknik özellik artışı alacak. Hatta temel ve Plus modellerdeki gelişim biraz daha büyük olacak gibi duruyor. Son bilgilere göre gelecek yıl ocak ayında çıkacak tüm versiyonların oldukça yüksek ekran parlaklığına sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy S24 serisinde 2.500 nit dönemi

Son bilgilere göre Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra 2.500 nit gibi oldukça iddialı ekran parlaklığına sahip olacak. Aynı zamanda 'Ultra' varyantı hariç tüm modellerin pil kapasitelerinde küçük artışlar olacağı söyleniyor. Küçük pil kapasitesi artışları ne yazık ki daha hızlı şarj getirmeyecek. Dolayısıyla temel modelde 25W, Plus ve Ultra modellerde ise 45W hızlı şarjı tekrardan göreceğiz.

Bu arada Galaxy S23 serisinde maksimum parlaklık 1.750nit seviyesindeydi. Dolayısıyla yüzde 40’ı aşkın bir artış söz konusu. iPhone 15 Pro'larda maksimum parlaklık ise 2.000 nit olmuştu. Ekranlar tarafındaki tek değişiklik bu da değil. Samsung’un temel ve 'Plus' modellerine LTPO ekranı getireceği iddia ediliyor. Daha önce bu tür ekranlar yalnızca 'Ultra' versiyonlarda kullanılmıştı. Öte yandan ekran çözünürlüğü tarafında da değişiklikler var. Temel model yine FHD+ çözünürlükte olacak ancak Plus ve Ultra modeller WQHD+ panellere sahip olacak.

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Batarya tarafındaysa Galaxy S24 Ultra bir kez daha 5.000mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Diğer modellerin ise sırasıyla 4.000mAh ve 4.900mAh pil barındırdığı söyleniyor. Bilmeyenler için Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'da sırasıyla 3.900mAh ve 4.700mAh bulunuyordu. Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz saatlerde yayınladığımız haberde Galaxy S24 serisinin düz kenarlara geçtiğinden bahsetmiştik. O haberin detaylarına üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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