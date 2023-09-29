Galaxy S24 serisinin ekran parlaklığı “göz kamaştırabilir”

Galaxy S24 serisinde 2.500 nit dönemi
Son bilgilere göre Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra 2.500 nit gibi oldukça iddialı ekran parlaklığına sahip olacak. Aynı zamanda 'Ultra' varyantı hariç tüm modellerin pil kapasitelerinde küçük artışlar olacağı söyleniyor. Küçük pil kapasitesi artışları ne yazık ki daha hızlı şarj getirmeyecek. Dolayısıyla temel modelde 25W, Plus ve Ultra modellerde ise 45W hızlı şarjı tekrardan göreceğiz.
Bu arada Galaxy S23 serisinde maksimum parlaklık 1.750nit seviyesindeydi. Dolayısıyla yüzde 40’ı aşkın bir artış söz konusu. iPhone 15 Pro'larda maksimum parlaklık ise 2.000 nit olmuştu. Ekranlar tarafındaki tek değişiklik bu da değil. Samsung’un temel ve 'Plus' modellerine LTPO ekranı getireceği iddia ediliyor. Daha önce bu tür ekranlar yalnızca 'Ultra' versiyonlarda kullanılmıştı. Öte yandan ekran çözünürlüğü tarafında da değişiklikler var. Temel model yine FHD+ çözünürlükte olacak ancak Plus ve Ultra modeller WQHD+ panellere sahip olacak.
Batarya tarafındaysa Galaxy S24 Ultra bir kez daha 5.000mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Diğer modellerin ise sırasıyla 4.000mAh ve 4.900mAh pil barındırdığı söyleniyor. Bilmeyenler için Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'da sırasıyla 3.900mAh ve 4.700mAh bulunuyordu. Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz saatlerde yayınladığımız haberde Galaxy S24 serisinin düz kenarlara geçtiğinden bahsetmiştik. O haberin detaylarına üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.