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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24’ün kod adı ortaya çıktı

    Android dünyasının en büyük markalarından olan Samsung, gelecek sene tanıtacağı Galaxy S24 serisi için çalışmaları hızlandırdı. 2024’ün en beklenen telefonlarından olan cihazın kod adı ortaya çıktı.
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    Galaxy S24 serisinin kod adı belli oldu
    Android dünyasındaki en popüler üst seviye akıllı telefonları üreten Samsung, Galaxy S23 serisi ile yakaladığı başarıyı önümüzdeki sene de devam ettirmek istiyor. En üst seviye bileşenleri kullanarak 2024’ün en güçlü telefonlarından birini üretmek isteyen Samsung, iddialara göre Galaxy S24 serisinin kod adını kararlaştırmış durumda.

    Galaxy S24 serisinin kod adı belirlendi

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile ve GalaxyClub, Galaxy S24 serisinin kod adını açıkladı. Bu açıklamaya göre Galaxy S24 “Muse1”, Galaxy S24+Muse2”, Galaxy S24 Ultra ise “Muse3” olarak adlandırılacak. Hatırlayacak olursanız Samsung Galaxy S20 için “Hubble”, Galaxy S21 için “Unbound”, Galaxy S22 için “Rainbow” ve Galaxy S23 için ise “Diamond” kod adını kullanmıştı.

    Galaxy S24 serisi yakın zamanda tanıtılmayacak olsa da Samsung, bu seri için çalışmalarını hızlandırmışa benziyor. Önümüzdeki ay ise firma, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ürünlerini tanıtacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 14 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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