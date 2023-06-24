Samsung Galaxy S24’ün kod adı ortaya çıktı

Android dünyasındaki en popüler üst seviye akıllı telefonları üreten Samsung, Galaxy S23 serisi ile yakaladığı başarıyı önümüzdeki sene de devam ettirmek istiyor. En üst seviye bileşenleri kullanarak 2024’ün en güçlü telefonlarından birini üretmek isteyen Samsung, iddialara göre Galaxy S24 serisinin kod adını kararlaştırmış durumda.

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Galaxy S24 serisinin kod adı belirlendi

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile ve GalaxyClub, Galaxy S24 serisinin kod adını açıkladı. Bu açıklamaya göre Galaxy S24 “Muse1”, Galaxy S24+ “Muse2”, Galaxy S24 Ultra ise “Muse3” olarak adlandırılacak. Hatırlayacak olursanız Samsung Galaxy S20 için “Hubble”, Galaxy S21 için “Unbound”, Galaxy S22 için “Rainbow” ve Galaxy S23 için ise “Diamond” kod adını kullanmıştı.

Galaxy S24 serisi yakın zamanda tanıtılmayacak olsa da Samsung, bu seri için çalışmalarını hızlandırmışa benziyor. Önümüzdeki ay ise firma, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ürünlerini tanıtacak.

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Galaxy S24 serisinin kod adı belli oldu