Samsung Galaxy S24’ün kod adı ortaya çıktı

Galaxy S24 serisinin kod adı belirlendi
Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile ve GalaxyClub, Galaxy S24 serisinin kod adını açıkladı. Bu açıklamaya göre Galaxy S24 “Muse1”, Galaxy S24+ “Muse2”, Galaxy S24 Ultra ise “Muse3” olarak adlandırılacak. Hatırlayacak olursanız Samsung Galaxy S20 için “Hubble”, Galaxy S21 için “Unbound”, Galaxy S22 için “Rainbow” ve Galaxy S23 için ise “Diamond” kod adını kullanmıştı.
Galaxy S24 serisi yakın zamanda tanıtılmayacak olsa da Samsung, bu seri için çalışmalarını hızlandırmışa benziyor. Önümüzdeki ay ise firma, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ürünlerini tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D