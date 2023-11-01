Samsung Galaxy S24 Ultra'nın detaylı 3D videosu ortaya çıktı

Telefonun tasarımına baktığımızda ana hatlarıyla Galaxy S23 Ultra'ya benzediğini görüyoruz. Alüminyum yerine fırçalanmış titanyum çerçevelerin kullanılmış olması muhtemel görünüyor. Tuşlar ve S-Pen'in üst tarafının yuvarlaklığının bir miktar azaldığı görülüyor. Galaxy 24 Ultra önceki nesildeki kavisli ekran yerine düz bir ekranla geliyor. Kenarlardaki kavis iyice azaltılmış. Alttaki hoparlör ızgarasının yerini ise hap şeklinde ince uzun bir delik almış.
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri
Önceki nesille benzer ölçülere sahip olacak telefonun Ocak 2024'de tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün güç vereceği telefon 16 GB RAM ve 1 TB depolama opsiyonlarına sahip olacak. 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP 3x zumlu telefoto kamera ve 50 MP 5x zumlu periskop kameraya sahip olacak telefon yüksek çözünürlüklü sensörleri sayesinde 10x'e kadar optik zum sunabilir.
Telefonun diğer muhtemel özellikleri ise 45 Watt şarj desteklyen 5.000 mAh batarya, 10 Gbps destekli USB-C portu, ultrasonik parmak izi okuyucu, 15 Watt kablosuz şarj, 4.5 Watt ters şarj olarak sıralanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.