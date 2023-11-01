Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak olan Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra'ya ait detaylı üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı. İki Twitter (X) kullanıcısının hazırladığı videoda daha önce sızan görüntülerden daha detaylı bir şekilde telefonu görme fırsatı yakalıyoruz.

Telefonun tasarımına baktığımızda ana hatlarıyla Galaxy S23 Ultra'ya benzediğini görüyoruz. Alüminyum yerine fırçalanmış titanyum çerçevelerin kullanılmış olması muhtemel görünüyor. Tuşlar ve S-Pen'in üst tarafının yuvarlaklığının bir miktar azaldığı görülüyor. Galaxy 24 Ultra önceki nesildeki kavisli ekran yerine düz bir ekranla geliyor. Kenarlardaki kavis iyice azaltılmış. Alttaki hoparlör ızgarasının yerini ise hap şeklinde ince uzun bir delik almış.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri

Önceki nesille benzer ölçülere sahip olacak telefonun Ocak 2024'de tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün güç vereceği telefon 16 GB RAM ve 1 TB depolama opsiyonlarına sahip olacak. 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP 3x zumlu telefoto kamera ve 50 MP 5x zumlu periskop kameraya sahip olacak telefon yüksek çözünürlüklü sensörleri sayesinde 10x'e kadar optik zum sunabilir.

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Telefonun diğer muhtemel özellikleri ise 45 Watt şarj desteklyen 5.000 mAh batarya, 10 Gbps destekli USB-C portu, ultrasonik parmak izi okuyucu, 15 Watt kablosuz şarj, 4.5 Watt ters şarj olarak sıralanıyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın detaylı 3D videosu ortaya çıktı