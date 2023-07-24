Galaxy S24 Ultra'da üzen gelişme: Ana kamera değişmeyebilir!

Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile aynı ana kamerayı kullanacak
Samsung, Galaxy S24 Ultra ve hatta S25 Ultra’da aynı 200MP ISOCELL HP2 kamera sensörünü kullanmayı planlıyor. Ice Universe, Samsung’un S24 Ultra’da 5x telefoto kameraya geçmeyeceğin iddia ediyor. Daha önce 3x telefoto kameranın yeni modelde kullanılmayacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.
Samsung’un Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra ve S22 Ultra’da aynı 108MP kamerayı kullandığı düşünüldüğünde bu gelişme şaşırtıcı değil. Rakiplerine baktığımızda Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde Sony’nin 1/1.14 inç 48MP kamera sensörünü kullanması bekleniyor. Bu sensörün Oppo, Vivo, Xiaomi gibi Çinli markaların kullandığı 1 inç Sony IMX989 sensörü ile benzer performans göstereceği söyleniyor. Bu gerçekleşirse Samsung, yalnızca Çinli rakiplerinin değil Apple’ın da gerisinde kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)