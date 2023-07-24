Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra'da üzen gelişme: Ana kamera değişmeyebilir!

    Samsung'un Galaxy S24 Ultra'da ana kamerayı değiştirmeyeceği söyleniyor. En üst model, S23 Ultra'nın kamera özelliklerini taşıyacak.                             
    Oy Ver
    samsung galaxy s24 ultra kamerası üzebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 Ultra, yeni 200MP ISOCELL HP2 kamera sensörüyle geldi. Şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlüklü kamera sensörü ancak sensör boyutu açısından en büyüğü değil. Dolayısıyla fotoğrafın karanlık kısımlarında kumlanma yaşanması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Çözüm için Samsung’un Galaxy S24 serisinde daha büyük sensöre geçeceği tahmin ediliyordu ancak bu, gerçekleşmeyebilir.

    Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile aynı ana kamerayı kullanacak

    Samsung, Galaxy S24 Ultra ve hatta S25 Ultra’da aynı 200MP ISOCELL HP2 kamera sensörünü kullanmayı planlıyor. Ice Universe, Samsung’un S24 Ultra’da 5x telefoto kameraya geçmeyeceğin iddia ediyor. Daha önce 3x telefoto kameranın yeni modelde kullanılmayacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

    Samsung’un Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra ve S22 Ultra’da aynı 108MP kamerayı kullandığı düşünüldüğünde bu gelişme şaşırtıcı değil. Rakiplerine baktığımızda Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde Sony’nin 1/1.14 inç 48MP kamera sensörünü kullanması bekleniyor. Bu sensörün Oppo, Vivo, Xiaomi gibi Çinli markaların kullandığı 1 inç Sony IMX989 sensörü ile benzer performans göstereceği söyleniyor. Bu gerçekleşirse Samsung, yalnızca Çinli rakiplerinin değil Apple’ın da gerisinde kalacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lastikcim.com güvenilir mi motor no nerede yazar ford focus teyp kodu life is strange before the storm türkçe yama fiilimsiler isim midir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22S
    General Mobile GM22S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız