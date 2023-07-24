Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 Ultra, yeni 200MP ISOCELL HP2 kamera sensörüyle geldi. Şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlüklü kamera sensörü ancak sensör boyutu açısından en büyüğü değil. Dolayısıyla fotoğrafın karanlık kısımlarında kumlanma yaşanması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Çözüm için Samsung’un Galaxy S24 serisinde daha büyük sensöre geçeceği tahmin ediliyordu ancak bu, gerçekleşmeyebilir.

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Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile aynı ana kamerayı kullanacak

Samsung, Galaxy S24 Ultra ve hatta S25 Ultra’da aynı 200MP ISOCELL HP2 kamera sensörünü kullanmayı planlıyor. Ice Universe, Samsung’un S24 Ultra’da 5x telefoto kameraya geçmeyeceğin iddia ediyor. Daha önce 3x telefoto kameranın yeni modelde kullanılmayacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

Samsung’un Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra ve S22 Ultra’da aynı 108MP kamerayı kullandığı düşünüldüğünde bu gelişme şaşırtıcı değil. Rakiplerine baktığımızda Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde Sony’nin 1/1.14 inç 48MP kamera sensörünü kullanması bekleniyor. Bu sensörün Oppo, Vivo, Xiaomi gibi Çinli markaların kullandığı 1 inç Sony IMX989 sensörü ile benzer performans göstereceği söyleniyor. Bu gerçekleşirse Samsung, yalnızca Çinli rakiplerinin değil Apple’ın da gerisinde kalacak.

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Galaxy S24 Ultra'da üzen gelişme: Ana kamera değişmeyebilir!