Samsung Galaxy S24, iki yönlü uydu bağlantısıyla gelebilir

Çift yönlü uydu bağlantısı, kullanıcıların hücresel bağlantının olmadığı zamanlarda telefonlarından SMS göndermesine olanak tanıyor. Mesaj, bir uydu aracılığıyla ağ sağlayıcısına iletiliyor ve ardından kişiye gönderiliyor. Bu özelliğin çalışması için telefonun açık havada gökyüzünü net bir şekilde görecek konumda olması gerekiyor. Ayrıca iki yönlü uydu bağlantısı için telefonun da yerel desteği sunması gerekiyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bu özelliği destekliyor ancak ek donanıma ihtiyaç duyuyor. Öte yandan özellik 2023 ikinci yarısında hazır hale getirilecek.
Samsung’un geçen yıl Galaxy S23 serisinde acil durum mesajı için yerel uydu bağlantısını sunacağı söylenmişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Samsung, teknolojinin henüz kullanıma hazır olmadığını belirterek bu özelliği eklemediklerini söylemişti. Birkaç ay sonra, akıllı telefonlar için iki yönlü uydu bağlantı teknolojisi ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)