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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra şikayetleri başladı: S-Pen, MagSafe kılıfla çalışmıyor!

    Samsung Galaxy S24 Ultra, yeni Qi2 kablosuz şarj desteği sunmuyor ancak asıl sorun bu değil. MagSafe kılıfa mıknatıslı aksesuar takıldığında S-Pen kalem çalışmıyor.
    samsung galaxy s24 ultra magsafe kılıf sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung, 17 Ocak’ta Galaxy S24 serisini (S24, S24+ ve S24 Ultra) tanıttı. Serinin en iyi modeli Galaxy S24 Ultra ancak telefon önemli bir eksiklikle geliyor. Yeni kablosuz şarj standardı Qi2 için destek vermiyor. Ancak, daha önemli bir sorun var; Şu an için S24 Ultra, MagSafe tarzı kılıfları kullanırken birtakım sorunlar yaşatıyor.

    Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya göre, Galaxy S24 Ultra, MagSafe mıknatıslı bir kılıfla kullanıldığında beklenmedik bir durumla karşılaşılıyor. Sorun kılıftan kaynaklı değil çünkü aynı kılıf S23 Ultra’nın çalışmasını etkilemiyor. Ancak, S24 Ultra’da aksesuar takıldığında S-Pen düzgün şekilde çalışmıyor. Dijital kalemle yazılanlar kaydedilmiyor. Kılıfı tutturan mıknatısın S-Pen'in çalışmasını durdurduğu net bir şekilde görülüyor.

    Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor ancak umarız, Galaxy S24 Ultra piyasaya çıkmadan önce bu sorun çözülür.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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