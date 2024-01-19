Galaxy S24 Ultra şikayetleri başladı: S-Pen, MagSafe kılıfla çalışmıyor!

Tam Boyutta Gör Samsung, 17 Ocak’ta Galaxy S24 serisini (S24, S24+ ve S24 Ultra) tanıttı. Serinin en iyi modeli Galaxy S24 Ultra ancak telefon önemli bir eksiklikle geliyor. Yeni kablosuz şarj standardı Qi2 için destek vermiyor. Ancak, daha önemli bir sorun var; Şu an için S24 Ultra, MagSafe tarzı kılıfları kullanırken birtakım sorunlar yaşatıyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya göre, Galaxy S24 Ultra, MagSafe mıknatıslı bir kılıfla kullanıldığında beklenmedik bir durumla karşılaşılıyor. Sorun kılıftan kaynaklı değil çünkü aynı kılıf S23 Ultra’nın çalışmasını etkilemiyor. Ancak, S24 Ultra’da aksesuar takıldığında S-Pen düzgün şekilde çalışmıyor. Dijital kalemle yazılanlar kaydedilmiyor. Kılıfı tutturan mıknatısın S-Pen'in çalışmasını durdurduğu net bir şekilde görülüyor.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 1 gün önce eklendi

Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor ancak umarız, Galaxy S24 Ultra piyasaya çıkmadan önce bu sorun çözülür.

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Galaxy S24 Ultra şikayetleri başladı: MagSafe kılıf sorunu!