Galaxy S24 Ultra şikayetleri başladı: S-Pen, MagSafe kılıfla çalışmıyor!

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya göre, Galaxy S24 Ultra, MagSafe mıknatıslı bir kılıfla kullanıldığında beklenmedik bir durumla karşılaşılıyor. Sorun kılıftan kaynaklı değil çünkü aynı kılıf S23 Ultra’nın çalışmasını etkilemiyor. Ancak, S24 Ultra’da aksesuar takıldığında S-Pen düzgün şekilde çalışmıyor. Dijital kalemle yazılanlar kaydedilmiyor. Kılıfı tutturan mıknatısın S-Pen'in çalışmasını durdurduğu net bir şekilde görülüyor.
Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor ancak umarız, Galaxy S24 Ultra piyasaya çıkmadan önce bu sorun çözülür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.