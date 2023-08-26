Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki önümüzdeki aylarda tanıtılacak telefonlar hakkında hergün yeni bir sızıntı duyuyoruz. Şimdi de Galaxy S24 serisinin amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı.

Galaxy S24 Ultra render görüntüleri paylaşıldı

Hatırlayacağınız üzere mevcıt sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Ancak Samsung, titanyum çerçeve ve sağlamlık adına uzun süredir devam eden bir geleneği bozabilir.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan render görüntülerine baktığımızda, Galaxy S24 Ultra'nın S-Pen desteğine ek olarak düz bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada çerçeveler orantılı ve cihazın kaplamasında genel bir iyileşme söz konusu. Ayrıca ekranın üst bölümünde, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış. Güç ve ses tuşları ise çerçevenin sağ bölümünde yer alıyor.

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Bildiğiniz gibi Samsung, 2017 yılında piyasaya çıkan Galaxy S8'den bu yana tepe model telefonlarında kavisli tasarıma yer veriyor. Bu nedenle Galaxy S24 Ultra kullanılan düz tasarımın biraz ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Ancak hem S-Pen hem de dayanıklılık için kavisli tasarımdan ödün verilmiş olabilir. Önümüzdeki aylarda Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağını düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar S24 Ultra, düz ekranlı güzel bir cihaza benziyor.

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