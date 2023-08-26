Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Galaxy S24 Ultra render görüntüleri paylaşıldı
Hatırlayacağınız üzere mevcıt sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Ancak Samsung, titanyum çerçeve ve sağlamlık adına uzun süredir devam eden bir geleneği bozabilir.
Bildiğiniz gibi Samsung, 2017 yılında piyasaya çıkan Galaxy S8'den bu yana tepe model telefonlarında kavisli tasarıma yer veriyor. Bu nedenle Galaxy S24 Ultra kullanılan düz tasarımın biraz ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Ancak hem S-Pen hem de dayanıklılık için kavisli tasarımdan ödün verilmiş olabilir. Önümüzdeki aylarda Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağını düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar S24 Ultra, düz ekranlı güzel bir cihaza benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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