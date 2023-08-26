Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte görüntüler

    Samsung'un amiral gemisi telefonları Galaxy S24 serisi için geri sayım başladı. Bugün Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri sızdırıldı. İşte Galaxy S24 Ultra.
    Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki önümüzdeki aylarda tanıtılacak telefonlar hakkında hergün yeni bir sızıntı duyuyoruz. Şimdi de Galaxy S24 serisinin amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı.

    Galaxy S24 Ultra render görüntüleri paylaşıldı

    Hatırlayacağınız üzere mevcıt sızıntılar, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın yeni bir orta çerçeve tasarımı ile daha düz kenarlara sahip olacağını bizlere gösterdi. Bir diğer yenilikse Galaxy S24 Ultra'da olacak. Amiral gemisi telefonun titanyum çerçeve ile tanıtılacağı söyleniyor. Ancak Samsung, titanyum çerçeve ve sağlamlık adına uzun süredir devam eden bir geleneği bozabilir.

    Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan render görüntülerine baktığımızda, Galaxy S24 Ultra'nın S-Pen desteğine ek olarak düz bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada çerçeveler orantılı ve cihazın kaplamasında genel bir iyileşme söz konusu. Ayrıca ekranın üst bölümünde, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış. Güç ve ses tuşları ise çerçevenin sağ bölümünde yer alıyor. 

    Bildiğiniz gibi Samsung, 2017 yılında piyasaya çıkan Galaxy S8'den bu yana tepe model telefonlarında kavisli tasarıma yer veriyor. Bu nedenle Galaxy S24 Ultra kullanılan düz tasarımın biraz ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Ancak hem S-Pen hem de dayanıklılık için kavisli tasarımdan ödün verilmiş olabilir. Önümüzdeki aylarda Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağını düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar S24 Ultra, düz ekranlı güzel bir cihaza benziyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bilgi@sayar +151 runo487 +92 Ateşle Barut +61 Mr. Jingles +47 Silent Guardian +46 alex59 +45 Constellation Crusader +42 SW4RTHY +41 uchihaitachi +39 ezicioyuncu +36
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    126 Kişi Okuyor (31 Üye, 95 Misafir) 16 Masaüstü 110 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1663 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, Galaxy S24 Ultra ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    steam gamepad görmüyor düğün salonunda çalışmak moğol üçlemesi 2. film varikosel ameliyatı sonrası çocuğu olanlar yorumları sıcakta araba yıkanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 18
    TECNO CAMON 18
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız