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    Galaxy S24 serisinin işlemcisi netleşti: Kullanıcıları üzebilir

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S24 serisinin özellikleri netleşmeye başladı. Amiral gemisi telefonlar, Exynos 2400 lehine Snapdragon 8 Gen 3'ü terk edebilir. İşte detaylar
    Galaxy S24 serisinin işlemcisi netleşti: Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S24 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki yeni telefonların LTPO ekran, yeni bir telefoto kamera ve pil kapasitelerinden sizlere bahsetmiştik. Ancak akıllı telefon Exynos 2400 mü yoksa Snapdragon işlemciye mi sahip olacağı halen doğrulanmadı. Yeni paylaşılan raporlar ise, okların Exynos 2400'e doğru yöneldiğini gösteriyor. 

    Snapdragon 8 Gen 3 maliyetleri aşıyor

    Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S24 serisinde kullanılacak işlemci için halen kararsız durumda. Mevcut raporlar Snapdragon 8 Gen 3 ila Exynos 2400'ün ortak kullanımına işaret ederken, oklar tek bir işlemci modeline doğru yönelmiş olabilir. 

    Kullanıcılar bu kararı eleştirecek olsa da, Samsung'un bu konuda pek fazla seçeneği yok çünkü Snapdragon 8 Gen 3'ün Snapdragon 8 Gen 2'den çok daha pahalı olduğu belirtiliyor. Öyle ki yeni işlemci her cihaz için yaklaşık 160 dolara mal olacak. Bilmeyenler için mevcut amiral gemisi Galaxy S23, 799 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtıldı. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 3, Samsung'un kar marjını büyük oranda düşürebilir. 

    Tabii ki Samsung'un geri adım atarak Galaxy S24'ü yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürme ihtimali de var. Ancak bu kararın Exynos 2400'ün sunacağı verimlilikle doğru orantılı olacağını belirtelim. 

    Galaxy S24 beklenen özellikler

    Bilmeyenler için Galaxy S24 ve S24 Plus, LTPO AMOLED ekranlar ile daha verimli bir pil performansına kavuşacak. Ek olarak her iki cihazın, yeni bir orta çerçeve tasarımı ile artık daha düz kenarlara sahip olacağı belirtiliyor. Şimdilik tek doğrulanan bilgi ise Samsung'un selfie kameralarını değiştirmeyeceği. Yani her iki telefon, selefine benzer şekilde 12MP Dual Pixel sensör ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni nesil telefonların daha dar bir çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

    Galaxy S24 serisinin işlemcisi netleşti: Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 ve S24 Plus'a ek olarak S24 Ultra hakkında da çeşitli söylentiler bulunuyor. Buna göre amiral gemisi telefon, titanyum kaplama ve düz ekran tasarımına ek olarak yalnızca 233 gr ağırlığında olacak. Arka bölümde ise S23 Ultra'daki 200MP birincil kamera, 10MP 10x periskop ünitesi ve 12MP selfie sensörü kurulumunu kullanmaya devam edecek.

    Ayrıca Galaxy S24 Plus için 4.800mAh, Galaxy S24 Ultra'nın ise 5.000mAh pil kapastesine sahip olacağını söylüyor. Temel sürümün detayları ise henüz netleşmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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