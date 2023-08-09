Galaxy S24 Ultra’nın telefoto kamerasında büyük bir sıçrama olabilir

Galaxy S24 Ultra’ya kamera dopingi
Ice Universe tarafından sağlanan bilgilere göre Galaxy S24 Ultra, tıpkı Galaxy S23 Ultra gibi bir kez daha 3x optik zoom yeteneğine sahip olacak. Ancak kullanılacak sensörün çözünürlüğü ise 10 MP’den 50 MP’e yükseltilecek. Dolayısıyla bu, görüntü çözünürlüğünde neredeyse beş katlık bir iyileşmeyi temsil ediyor.
Artan çözünürlük kağıt üstünde daha net yakınlaştırma yapılmasını sağlayacak. Dahası, 3x optik zoom kullanıldığında, artan görüntü çözünürlüğü kalite kaybını azaltacaktır. Öte yandan Samsung’un telefoto lensi için 5x optik zoom kullanması bekleniyordu. Bununla birlikte gelecekteki Ultra modelinde ayrı olarak periskop lens de bulunacak. Şimdilik bu kamera hakkında çok fazla detay yok ancak yine 10x optik zoom yapması beklenebilir.
Bu iddialar daha önce çıkan haberlerle de örtüşüyor diyebiliriz. Samsung’un her iki Galaxy S24 Ultra kamerasında da kalite iyileştirmeleri yapacağı belirtiliyordu. Kağıt üzerinde Samsung'un kayda değer herhangi bir değişiklik yapmakla ilgilenmediği görünebilir, ancak derinlemesine baktığımızda bu dokunuşlar önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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