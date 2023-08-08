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    iPhone 15'in USB-C bağlantısı sızdırıldı: Pro modellerde kısıtlama!

    Apple'ın iPhone 15 serisinde Lightning'i bırakıp USB-C'ye geçeceği uzun süredir biliniyor. Ancak, iPhone 15, 15 Plus ve 15 Pro'nun USB-C bağlantısı ilk kez görüntülendi.
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    iPhone 15 Pro USB-C portu sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nde uygulanan yeni düzenlemelere bağlı olarak 2023 iPhone 15 serisi USB-C ile gelecek. 13 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen Apple etkinliğinde tanıtılacak tüm iPhone 15 modelleri Lightning portu yerine USB-C portu yer alacak. Ancak, bir kısıtlama söz konusu.

    iPhone 15 USB-C portu onaylandı

    USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in yüksek hızda veri aktarımını desteklemesi beklenirken, iPhone 15 ve 15 Plus’ın mevcut Lightning ile aynı olan USB 2.0 hızlarını desteklemesi bekleniyor.

    Ayrıca, iPhone 15 modelleri resmî olarak Apple Made for iPhone programı tarafından onaylanan USB C aksesuarlarını destekleyecek. MFi USB-C sertifikası, Apple onaylı aksesuarlara yüksek hızda veri transferi ve hızlı şarj gibi özellikleri sınırlamak için kullanılacaktır. MFi sertifikası olmayan kablolar için veri aktarım ve şarj hızında sınırlama olacak. MFi sertifikalı USB-C şarj cihazlarıyla iPhone’lar hızlı şarj olabilecek.

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