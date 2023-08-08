iPhone 15'in USB-C bağlantısı sızdırıldı: Pro modellerde kısıtlama!

iPhone 15 USB-C portu onaylandı
USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in yüksek hızda veri aktarımını desteklemesi beklenirken, iPhone 15 ve 15 Plus’ın mevcut Lightning ile aynı olan USB 2.0 hızlarını desteklemesi bekleniyor.
Ayrıca, iPhone 15 modelleri resmî olarak Apple Made for iPhone programı tarafından onaylanan USB C aksesuarlarını destekleyecek. MFi USB-C sertifikası, Apple onaylı aksesuarlara yüksek hızda veri transferi ve hızlı şarj gibi özellikleri sınırlamak için kullanılacaktır. MFi sertifikası olmayan kablolar için veri aktarım ve şarj hızında sınırlama olacak. MFi sertifikalı USB-C şarj cihazlarıyla iPhone’lar hızlı şarj olabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: