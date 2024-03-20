Samsung Galaxy M55'in tasarımı ortaya çıktı: A55'den biraz farklı

Tam Boyutta Gör Samsung, M serisinin en üst modeli olan Galaxy M55'i çok yakında piyasaya sürecek. Telefonun daha önce ortaya çıkan bazı özelliklerinin yanında artık tasarımı da ortaya çıkmış durumda.

Galaxy M55'in tasarımına baktığımızda kardeşi A55'ten biraz farklı olduğunu görüyoruz. A55'in düz arka panelinin aksine M55'in kenarlarının hafif eğimli olduğu görülüyor. Kamera dizilimiyse diğer Samsung telefonlarla benzer şekilde alt alta sıralanmış üç kameradan oluşuyor. Arka kapağın hangi materyalden yapıldığını kesin olarak bilmesek de plastik izlenimi verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda telefonun, A55'te yer alan ve "key island" olarak adlandırılan çıkıntılı ses ve güç tuşu tasarımına da sahip olmadığı görüyoruz.

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Samsung Galaxy M55 neler sunacak?

Galaxy A55'e daha düşük fiyatlı bir alternatif olacak olan telefon özellik anlamında gayet dolu. Telefonda FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,6 inç Süper AMOLED ekran yer alacak. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelmesi beklenen telefonun, arkada 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamera ve 5MP makro kamera kurulumuyla geleceği bildiriliyor.

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Gelen bilgilere göre Galaxy M55, A55'den farklı olarak Exynos 1480 yerine Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Eğer söylentiler gerçekleşirse bu çipset, Samsung tarafından ilk defa kullanılacak. Bunun yanında maliyeti düşürmek için IP derecelendirmesine sahip olmayacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise selefi gibi 6000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile gelmesi bekleniyor.

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