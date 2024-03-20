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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M55'in tasarımı ortaya çıktı: A55'den biraz farklı

    Samsung, M serisinin en üst modeli olan Galaxy M55'i çok yakında piyasaya sürecek. Telefonun daha önce ortaya çıkan bazı özelliklerinin yanında artık tasarımı da ortaya çıkmış durumda.
    Samsung Galaxy M55'in tasarımı ortaya çıktı: A55'den biraz farklı Tam Boyutta Gör
    Samsung, M serisinin en üst modeli olan Galaxy M55'i çok yakında piyasaya sürecek. Telefonun daha önce ortaya çıkan bazı özelliklerinin yanında artık tasarımı da ortaya çıkmış durumda.

    Galaxy M55'in tasarımına baktığımızda kardeşi A55'ten biraz farklı olduğunu görüyoruz. A55'in düz arka panelinin aksine M55'in kenarlarının hafif eğimli olduğu görülüyor. Kamera dizilimiyse diğer Samsung telefonlarla benzer şekilde alt alta sıralanmış üç kameradan oluşuyor. Arka kapağın hangi materyalden yapıldığını kesin olarak bilmesek de plastik izlenimi verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda telefonun, A55'te yer alan ve "key island" olarak adlandırılan çıkıntılı ses ve güç tuşu tasarımına da sahip olmadığı görüyoruz.

    Samsung Galaxy M55'in tasarımı ortaya çıktı: A55'den biraz farklı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy M55 neler sunacak?

    Galaxy A55'e daha düşük fiyatlı bir alternatif olacak olan telefon özellik anlamında gayet dolu. Telefonda FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,6 inç Süper AMOLED ekran yer alacak. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelmesi beklenen telefonun, arkada 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamera ve 5MP makro kamera kurulumuyla geleceği bildiriliyor.

    Gelen bilgilere göre Galaxy M55, A55'den farklı olarak Exynos 1480 yerine Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Eğer söylentiler gerçekleşirse bu çipset, Samsung tarafından ilk defa kullanılacak. Bunun yanında maliyeti düşürmek için IP derecelendirmesine sahip olmayacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise selefi gibi 6000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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