Samsung Galaxy M55'in tasarımı ortaya çıktı: A55'den biraz farklı

Galaxy M55'in tasarımına baktığımızda kardeşi A55'ten biraz farklı olduğunu görüyoruz. A55'in düz arka panelinin aksine M55'in kenarlarının hafif eğimli olduğu görülüyor. Kamera dizilimiyse diğer Samsung telefonlarla benzer şekilde alt alta sıralanmış üç kameradan oluşuyor. Arka kapağın hangi materyalden yapıldığını kesin olarak bilmesek de plastik izlenimi verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda telefonun, A55'te yer alan ve "key island" olarak adlandırılan çıkıntılı ses ve güç tuşu tasarımına da sahip olmadığı görüyoruz.
Samsung Galaxy M55 neler sunacak?
Galaxy A55'e daha düşük fiyatlı bir alternatif olacak olan telefon özellik anlamında gayet dolu. Telefonda FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,6 inç Süper AMOLED ekran yer alacak. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelmesi beklenen telefonun, arkada 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamera ve 5MP makro kamera kurulumuyla geleceği bildiriliyor.
Gelen bilgilere göre Galaxy M55, A55'den farklı olarak Exynos 1480 yerine Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Eğer söylentiler gerçekleşirse bu çipset, Samsung tarafından ilk defa kullanılacak. Bunun yanında maliyeti düşürmek için IP derecelendirmesine sahip olmayacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise selefi gibi 6000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.