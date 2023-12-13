Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yöntemi ve ses kaydedici

Galaxy S24'ün yapay zeka yetenekleri şekilleniyor
Galaxy S24 serisinin yeni bir arama yöntemine sahip olduğu bildiriliyor. Herhangi bir şeyi daire içine alabiliyorsunuz ve telefon bununla ilgili otomatik olarak bilgi arıyor. Daha önceki sızıntılarıyla tanınan bir kaynak olan Ahmed Qwaider’den gelen sızıntı bu özelliği ayrıntılı olarak açıklamasa da, kullanıcıların bir görüntüdeki herhangi bir konuyu veya nesneyi daire içine alarak internetten bilgi yoluyla daha fazla bilgi edinmelerini sağlayabilir.
Bununla birlikte telefonda bulunan ses kaydedici uygulaması artık on kişiye kadar kişiyi tanımlamak, etiketlemek ve konuşmaları metne dönüştürmek için yapay zekayı kullanabilir. Bu, konferanslara veya çok sayıda toplantıya katılan kişiler için oldukça işlevsel bir özellik. Toplantı konuşmaları döküm halinde alındığında bunları özetlemek de çok daha kolay olacaktır.
Benzer bir özellik yeni Pixel akıllı telefonlarda da mevcut. Ancak, yazıya dökmek için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Galaxy S24'ün cihaz üzerinde yapay zeka ve aktif bir internet bağlantısı olmadan metin ve sesi yazıya dökme veya tercüme etme özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Telefon ayrıca Samsung Notes gibi uygulamalardaki metinleri de özetleyebilecek.
Galaxy S24 serisinin modele ve bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. İşlemciden bağımsız olarak, cihazın daha hızlı ve daha güvenilir AI performansı için cihaz üzerinde AI işleme özelliğine sahip olacağı bildiriliyor. Galaxy S24 serisi muhtemelen 17 Ocak'ta ABD'de duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.