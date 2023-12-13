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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yöntemi ve ses kaydedici

    Samsung, büyük bir ihtimaller Galaxy S24 serisini “Aı Phone” olarak lanse edecek. Yapay zeka odaklı özelliklere sahip olması beklenen Galaxy S24 ailesinin bu temeldeki özellikleri de netleşiyor.
    Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yönte Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ilk 'AI Telefonu' Galaxy S24 ile yapay zeka destekli birçok özellik kullanıma sunulacak. Geçtiğimiz günlerde yapay zekalı duvar kağıdı oluşturucu da dahil olmak üzere bazı özellikler sızdırılmıştı. Bugün ise ilginç bir Galaxy S24 özelliği daha ortaya çıktı ve önemli bir kullanım alanı sunuyor.

    Galaxy S24'ün yapay zeka yetenekleri şekilleniyor

    Galaxy S24 serisinin yeni bir arama yöntemine sahip olduğu bildiriliyor. Herhangi bir şeyi daire içine alabiliyorsunuz ve telefon bununla ilgili otomatik olarak bilgi arıyor. Daha önceki sızıntılarıyla tanınan bir kaynak olan Ahmed Qwaider’den gelen sızıntı bu özelliği ayrıntılı olarak açıklamasa da, kullanıcıların bir görüntüdeki herhangi bir konuyu veya nesneyi daire içine alarak internetten bilgi yoluyla daha fazla bilgi edinmelerini sağlayabilir.

    Bununla birlikte telefonda bulunan ses kaydedici uygulaması artık on kişiye kadar kişiyi tanımlamak, etiketlemek ve konuşmaları metne dönüştürmek için yapay zekayı kullanabilir. Bu, konferanslara veya çok sayıda toplantıya katılan kişiler için oldukça işlevsel bir özellik. Toplantı konuşmaları döküm halinde alındığında bunları özetlemek de çok daha kolay olacaktır.

    Benzer bir özellik yeni Pixel akıllı telefonlarda da mevcut. Ancak, yazıya dökmek için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Galaxy S24'ün cihaz üzerinde yapay zeka ve aktif bir internet bağlantısı olmadan metin ve sesi yazıya dökme veya tercüme etme özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Telefon ayrıca Samsung Notes gibi uygulamalardaki metinleri de özetleyebilecek.

    Galaxy S24 serisinin modele ve bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. İşlemciden bağımsız olarak, cihazın daha hızlı ve daha güvenilir AI performansı için cihaz üzerinde AI işleme özelliğine sahip olacağı bildiriliyor. Galaxy S24 serisi muhtemelen 17 Ocak'ta ABD'de duyurulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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