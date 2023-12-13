Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yöntemi ve ses kaydedici

Tam Boyutta Gör Samsung'un ilk 'AI Telefonu' Galaxy S24 ile yapay zeka destekli birçok özellik kullanıma sunulacak. Geçtiğimiz günlerde yapay zekalı duvar kağıdı oluşturucu da dahil olmak üzere bazı özellikler sızdırılmıştı. Bugün ise ilginç bir Galaxy S24 özelliği daha ortaya çıktı ve önemli bir kullanım alanı sunuyor.

Galaxy S24'ün yapay zeka yetenekleri şekilleniyor

Galaxy S24 serisinin yeni bir arama yöntemine sahip olduğu bildiriliyor. Herhangi bir şeyi daire içine alabiliyorsunuz ve telefon bununla ilgili otomatik olarak bilgi arıyor. Daha önceki sızıntılarıyla tanınan bir kaynak olan Ahmed Qwaider’den gelen sızıntı bu özelliği ayrıntılı olarak açıklamasa da, kullanıcıların bir görüntüdeki herhangi bir konuyu veya nesneyi daire içine alarak internetten bilgi yoluyla daha fazla bilgi edinmelerini sağlayabilir.

One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler 2 gün önce eklendi

Bununla birlikte telefonda bulunan ses kaydedici uygulaması artık on kişiye kadar kişiyi tanımlamak, etiketlemek ve konuşmaları metne dönüştürmek için yapay zekayı kullanabilir. Bu, konferanslara veya çok sayıda toplantıya katılan kişiler için oldukça işlevsel bir özellik. Toplantı konuşmaları döküm halinde alındığında bunları özetlemek de çok daha kolay olacaktır.

Benzer bir özellik yeni Pixel akıllı telefonlarda da mevcut. Ancak, yazıya dökmek için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Galaxy S24'ün cihaz üzerinde yapay zeka ve aktif bir internet bağlantısı olmadan metin ve sesi yazıya dökme veya tercüme etme özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Telefon ayrıca Samsung Notes gibi uygulamalardaki metinleri de özetleyebilecek.

Galaxy S24 serisinin modele ve bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. İşlemciden bağımsız olarak, cihazın daha hızlı ve daha güvenilir AI performansı için cihaz üzerinde AI işleme özelliğine sahip olacağı bildiriliyor. Galaxy S24 serisi muhtemelen 17 Ocak'ta ABD'de duyurulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yönte