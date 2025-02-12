Galaxy S25 Edge’in Avrupa versiyonu, lansmandan önce Geekbench’te göründü

Samsung, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerini geçtiğimiz ay tanıttı. Etkinlikte ayrıca Galaxy S25 Edge adında yeni bir modelin geleceği duyurulmuştu. Şimdi ise bu modelin Avrupa versiyonu, Geekbench’te ortaya çıkarak bazı teknik detaylarını netleştirdi.

SM-S937B kod adlı Avrupa modeli, özel olarak optimize edilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle güçlendiriliyor. Daha önce çıkan söylentiler, bu modelin Exynos versiyonunun olmayacağını işaret ediyordu ve Geekbench kaydı da bunu doğruluyor. 12 GB RAM ile desteklenen telefon, Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Tek çekirdek testinde 2806, çoklu çekirdek testinde ise 8416 puan alarak amiral gemisi seviyesinde bir performans sergiliyor.

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Galaxy S25 Edge, ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 5.84 mm kalınlığında olan cihaz, 6.7 inçlik S-AMOLED LTPO ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 2600 nit parlaklığa kadar ulaşarak güneş ışığında bile net bir görüntü sağlıyor.

Pil tarafında, 3900 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, 25W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunuluyor. Kamera kurulumunda ise 200 MP Samsung HP2 ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleriyle gelecek olan Galaxy S25 Edge, One UI 7 arayüzüyle kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek. Cihazın nisan veya mayıs ayında piyasaya çıkması beklenirken, detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

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