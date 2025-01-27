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    Galaxy S25, log video formatıyla tüm detayları yakalıyor

    Samsung, Galaxy S25 telefonlarında profesyonel çekim yapmak isteyen kullanıcılara hitap eden özel bir video formatı sunuyor. Peki, log video kaydı tam olarak ne sağlıyor?
    Samsung Galaxy S25 log video kaydı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisi (Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra) seleflerine göre birçok iyileştirmeyle geliyor. Sadece en üst seviye model yükseltilmiş arka kamera kurulumu sunarken, üç telefon da yeni yazılım kamera özelliklerine sahip. En ilgi çekici özelliklerden biri, içerik oluşturucuların beğeneceği logaritmik (log) profilde video kaydetme.

    Log video nedir?

    Log profilinde kaydedilen bir video, diğer profillerde kaydedilen videolara kıyasla daha fazla detay ve daha yüksek dinamik aralık sunuyor. Bu videolar düz renk profiline sahip. Başka bir deyişle, log formatında kaydedilen bir videoda renkler donuk, soluk ve cansız görünüyor.

    Log formatı, daha sonra daha fazla renk düzeltmesi uygulanabilmesi için minimum işlemeyle video çekmesi bakımından RAW’a benziyor. LOG'u kullanışlı kılan şey, çekim sırasında çok az işlem yapmasına rağmen harici bir monitörde kolayca görüntülenebilmesi.

    Log videolar daha fazla ayrıntıya ve daha geniş dinamik aralığa sahip olsa da, renklerini düzeltmeden oynattığınızda donuk görünüyor. En iyi sonuç için, gelişmiş uygulamalara sahip olmak yeterli değil, renk profillerini de bilmek gerekiyor. Videoları log formatında kaydetmek için Kamera uygulamasını video modu ayarlarına gidip gelişmiş seçeneklerden Log’u açmak gerekiyor. Sonrasında Kamera uygulamasında LOG butonuna dokunarak etkinleştirilebiliyor.

    Samsung Galaxy S25 telefonlarda log video formatı 8K30, 8K24, UHD120, UHD60, UHD30 ve UHD24 dahil olmak üzere tüm çözünürlüklerde destekleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-record-videos-log-heres-how-it-works/ https://developer.samsung.com/mobile/samsung-log-video.html
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 4 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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