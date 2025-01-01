Galaxy S25 serisi ücretsiz Gemini Advanced aboneliğiyle gelebilir

Bir yıla kadar ücretsiz sunulabilir
Android Authority tarafından Google uygulamasında keşfedilen kodlara göre, Galaxy S25 satın alanlar 3 ay, S25 Plus alanlar 6 ay ve S25 Ultra alanlar 12 ay Gemini Advanced'a ücretsiz erişim sağlayabilir. Şu aşamada detaylar bilinmediği için kesin olarak birşey söylemek mümkün değil. Tanıtım sırasında ayrıntılar belli olacak.
Google'ın ücretli sunulan gelişmiş yapay zeka modeli Gemini Advanced, 2 TB depolama alanına sahip Google One aboneliğiyle beraber ülkemizde ayda 720 TL'den hizmete sunuluyor.
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