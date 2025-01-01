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    Galaxy S25 serisi ücretsiz Gemini Advanced aboneliğiyle gelebilir

    Samsung, Google ile işbirliğine giderek, yakında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisinde kullanıcılara bir yıla kadar ücretsiz Gemini Advanced aboneliği sunabilir.      
    Galaxy S25 serisi ücretsiz Gemini Advanced aboneliğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisini 22 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri hemen hemen belli olan serinin yapay zeka yeteneklerine dair önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Samsung, Google ile işbirliğine giderek Galaxy S25 sahiplerine ücretsiz Gemini Advanced aboneliği sunacak.

    Bir yıla kadar ücretsiz sunulabilir

    Android Authority tarafından Google uygulamasında keşfedilen kodlara göre, Galaxy S25 satın alanlar 3 ay, S25 Plus alanlar 6 ay ve S25 Ultra alanlar 12 ay Gemini Advanced'a ücretsiz erişim sağlayabilir. Şu aşamada detaylar bilinmediği için kesin olarak birşey söylemek mümkün değil. Tanıtım sırasında ayrıntılar belli olacak.

    Google'ın ücretli sunulan gelişmiş yapay zeka modeli Gemini Advanced, 2 TB depolama alanına sahip Google One aboneliğiyle beraber ülkemizde ayda 720 TL'den hizmete sunuluyor. 
     

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