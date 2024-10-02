Galaxy S25 Ultra maket modeli ortaya çıktı: İşte tasarımı

Galaxy S25 Ultra tasarımı önemli ölçüde değişmeyecek
Galaxy S25 Ultra maket modeli, 162.82 x 77.65 x 8.25 mm boyutlarında. Galaxy S24 Ultra’ya kıyasla biraz daha uzun, daha dar ve daha ince formda bir cihaz karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamera tasarımı aynı kalıyor ancak ultra geniş sensörün geliştirildiği söyleniyor. Telefonda 50 megapiksel ultra geniş kamera, 3x telefoto ve 5x periskop sensör olacak.
Samsung S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile gelecek. Samsung’un sistem animasyonlarını ve akıcılığı iyileştirmek için çalıştığı söyleniyor.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.