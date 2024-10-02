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Tam Boyutta Gör Samsung, gelecek yıl Ocak ayında yeni Galaxy S25 serisini tanıtması bekleniyor. Son sızıntı, Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımına yakından bakmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile gelecek 3 gün önce eklendi

Galaxy S25 Ultra tasarımı önemli ölçüde değişmeyecek

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra’nın alüminyum maket görselleri ortaya çıktı. Dummy olarak geçen model, Samsung’un gelecek amiral gemisinde kullanacağı tasarım hakkında bize fikir veriyor. Paylaşılan görsele göre, arkada değişen bir şey yok ancak köşeler biraz inceltilmiş. Kamera kurulumuna baktığımızda lensler için ayrılmış beş oyuk görülüyor. Önde simetrik çerçeveler göze çarparken, Infinity-O ekran sürdürülüyor.

Galaxy S25 Ultra maket modeli, 162.82 x 77.65 x 8.25 mm boyutlarında. Galaxy S24 Ultra’ya kıyasla biraz daha uzun, daha dar ve daha ince formda bir cihaz karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamera tasarımı aynı kalıyor ancak ultra geniş sensörün geliştirildiği söyleniyor. Telefonda 50 megapiksel ultra geniş kamera, 3x telefoto ve 5x periskop sensör olacak.

Samsung S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile gelecek. Samsung’un sistem animasyonlarını ve akıcılığı iyileştirmek için çalıştığı söyleniyor.

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Galaxy S25 Ultra maket modeli ortaya çıktı: İşte tasarımı