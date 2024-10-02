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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra maket modeli ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Galaxy S25 Ultra'nın özelliklerinden sonra tasarımını yansıtan maket modeli ortaya çıktı. Samsung, yeni seride büyük tasarım değişikliğine gitmeyecek gibi görünüyor.
    Samsung Galaxy S25 Ultra maket modeli Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek yıl Ocak ayında yeni Galaxy S25 serisini tanıtması bekleniyor. Son sızıntı, Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımına yakından bakmamızı sağlıyor.

    Galaxy S25 Ultra tasarımı önemli ölçüde değişmeyecek

    Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın alüminyum maket görselleri ortaya çıktı. Dummy olarak geçen model, Samsung’un gelecek amiral gemisinde kullanacağı tasarım hakkında bize fikir veriyor. Paylaşılan görsele göre, arkada değişen bir şey yok ancak köşeler biraz inceltilmiş. Kamera kurulumuna baktığımızda lensler için ayrılmış beş oyuk görülüyor. Önde simetrik çerçeveler göze çarparken, Infinity-O ekran sürdürülüyor.

    Galaxy S25 Ultra maket modeli, 162.82 x 77.65 x 8.25 mm boyutlarında. Galaxy S24 Ultra’ya kıyasla biraz daha uzun, daha dar ve daha ince formda bir cihaz karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamera tasarımı aynı kalıyor ancak ultra geniş sensörün geliştirildiği söyleniyor. Telefonda 50 megapiksel ultra geniş kamera, 3x telefoto ve 5x periskop sensör olacak.

    Samsung S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile gelecek. Samsung’un sistem animasyonlarını ve akıcılığı iyileştirmek için çalıştığı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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