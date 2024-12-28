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    Galaxy S25 Ultra'nın ekranı Gorilla Glass Armor'ın ikinci nesliyle korunacak

    Samsung Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor'ın daha yüksek dayanıklılık sunan ikinci neslini kullanacak. Telefon ayrıca yansıma önleyici ekranı koruyacak.    
    Galaxy S25 Ultra'nın ekranı daha dayanıklı olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, Corning'in Gorilla Glass Armor camını kullanan tek model olarak dikkat çekiyor. Yeni gelen bilgiye göre Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor'ın daha yüksek dayanıklılık sunan ikinci neslini kullanacak.

    Yansıma önleyici ekranı koruyacak

    X platformunda güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in aktardığına göre, 22 Ocak'ta tanıtılması beklenen Galaxy S25 Ultra'nın Corning ikinci nesil Gorilla Glass Armor'unu kullanacağını, aynı zamanda yansıma önleyici özellikli ekranını koruyacağını iddia ediyor.

    Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı, parlak ışık koşullarında yansımaları azaltarak okunabilirliği arttırdığından oldukça beğenilmişti. Ancak yakın zamanda, bu kaplamanın soyulduğu ile ilgili bazı kullanıcılardan şikayetler gelmişti. Galaxy S25 Ultra'nın da benzer bir özelliğe sahip olması şüphesiz güzel bir gelişme. Her ne kadar bütün kullanıcılar böyle bir şikayette bulunmasa da, Samsung'un kaplamanın dayanıklılığını geliştirmiş olmasını umuyoruz.

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