Samsung, Galaxy S25 serisi için daha yüksek satış bekliyor

2025 yılı için 37 milyon üretim hedefi
Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy S25 serisi için 37 milyon üretim hedefi belirlemiş durumda. Bu rakam Galaxy S24 serisi için bu sene beklenen 35 milyon sevkiyat adedinin 2 milyon üzerinde.
Samsung, toplam telefon sevkiyatlarında küçük bir artış bekliyor. Bu sene 222 milyon adet satış rakamı bekleyen şirket, gelecek sene için 229 milyon satış adedine ulaşmayı hedefliyor. Ancak bu rakam, şirketin Ekim ayında belirlediği hedefin 7 ila 8 milyon altında. Samsung ayrıca, 2025 yılı için 7 milyon katlanabilir telefon satışı gerçekleştirmeyi bekliyor. Şirket, bu sene 6 milyon katlanabilir telefon satışı gerçekleştirmeyi bekliyor.
Samsung, önümüzdeki sene için tablet ve PC sevkiyatlarında düşüş bekliyor. Bu yıl 27,3 milyon tablet üretecek olan şirket, önümüzdeki sene için hedefini 24 milyona düşürdü. Bilgisayar üretim hedefi ise bu seneki 3,4 milyondan 3,1 milyona düşürüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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