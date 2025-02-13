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    Galaxy S25 Ultra, tamir edilebilirlik açısından son 10 yılın en iyisi!

    Samsung tarafından yakın zamanda tanıtımı yapılan ve o günden bu yana teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen Galaxy S25 Ultra, bu sefer de tamir kolaylığı ile sahnede.

    Galaxy S25 Ultra, tamir edilebilirlik açısından oldukça iyi

    Samsung, Galaxy S25 Ultra modelinde büyük tasarım değişiklikleri yapmasa da, tamir edilebilirlik açısından dikkat çekici yenilikler sundu. iFixit ekibinin incelemesine göre, son on yılın en yüksek tamir puanını alan bu model, özellikle batarya değişimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

    Samsung, bataryanın çıkarılmasını pratik hale getirmek için yapıştırıcı kullanımını bırakarak, dört adet çekme şeridi ekledi. Böylece batarya, zahmetsizce sökülebiliyor. Ancak, ekran değişimi hâlâ zorlu bir süreç. iFixit’in testlerine göre ekranın sökülmesi için cihazın 150°C’ye kadar ısıtılması gerekiyor. Neyse ki, çoğu tamir işlemi ekrana dokunmadan yapılabiliyor, bu da büyük bir avantaj sağlıyor.

    Kamera tarafında da pratik bir yenilik mevcut. Artık lens camlarını değiştirmek için arka kapağı çıkarmaya gerek yok. Bu küçük ama etkili değişiklik, kullanıcıların ve teknik servislerin işini kolaylaştırıyor.

    Genel performans, pil ömrü ve kamera kalitesi gibi alanlarda kademeli iyileştirmeler yapan Galaxy S25 Ultra, radikal yenilikler bekleyen kullanıcılar için çok büyük bir sıçrama sunmuyor. Ancak, Samsung’un gelecek yıl geleneksel lityum iyon bataryalar yerine silikon-karbon bazlı bataryalar kullanacağı söylentileri, beklemeyi düşünenler için önemli bir gelişme olabilir. Daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bu bataryalar, cihaz boyutunu büyütmeden pil kapasitesini artırma potansiyeline sahip.

    Sonuç olarak, Samsung’un en yeni amiral gemisi, bazı kullanıcılar için cazip yenilikler sunsa da, büyük değişiklikler görmek isteyenler için bir yıl daha beklemekte fayda olabilir.

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