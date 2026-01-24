Giriş
    Galaxy S26 serisi, Google'ın yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit özelliğiyle gelebilir

    Google’ın geliştirdiği ve şu ana kadar yalnızca Pixel telefonlara özel tuttuğu yapay zeka destekli Dolandırıcılık Tespiti özelliği Galaxy S26 serisinde de yer alabilir.

    Galaxy S26, Google'ın dolandırıcılık tespit özelliğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Google’ın geliştirdiği ve şu ana kadar yalnızca Pixel telefonlara özel tuttuğu yapay zeka destekli Dolandırıcılık Tespiti (Scam Detection) özelliği, yakında daha fazla kullanıcıya ulaşabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S26 serisi bu özelliği alan ilk Pixel harici telefon ailesi olabilir. 

    Gerçek zamanlı olarak dolandırıcılık tespit ediliyor

    Söz konusu özellik, dolandırıcılık girişimlerini gerçek zamanlı olarak tespit etmek için arka planda çalışıyor. Telefon görüşmeleri, SMS’ler ve mesajlaşma uygulamaları dahil olmak üzere kullanıcıyı anında koruma altına alıyor. Eğer devam eden bir aramanın dolandırıcılık olabileceğini algılarsa, sistem bildirim, ses ve titreşimle kullanıcıyı uyarıyor.

    Bu yapay zeka tabanlı sistem, dolandırıcıların insanları kandırmak için kullandığı yöntemler üzerine toplanmış bilgilerden besleniyor. Bazı Pixel modellerinde bu özellik cihaz üzerinde çalışan Gemini Nano tarafından desteklenirken, diğerlerinde Google’ın kendi yerel makine öğrenimi modelleri kullanılıyor.

    Android Authority’nin tespitlerine göre, Google'ın telefon uygulamasının 206.0.857916353 sürümünde Galaxy S26 serisine ait üç model numarasına atıflar bulunuyor. Bu da, Galaxy S26 modellerinde Dolandırıcılık Tespit özelliğinin Gemini Nano ile çalışabileceğine işaret ediyor.

    Her ne kadar bu özelliğin Galaxy S26 serisine gelmesi olumlu olsa da, kutudan çıktığı anda aktif olup olmayacağı henüz net değil. Bunun temel nedeni, Samsung'un telefonlarında Google'ın yerine kendi arama uygulamasını kullanması. Bu nedenle, Samsung'un Google’ın Telefon uygulamasını varsayılan hale getirmesi gerekecek. 

    Kullanıcılar Google Telefon uygulamasını Play Store'dan indirip Galaxy telefonlarına kurabilir ve varsayılan arama uygulaması olarak ayarlayabilirler. Ancak bunu yapmanın, dolandırıcılık tespiti özelliğinin çalışması için gereken tüm izinleri sağlayıp sağlamayacağı şüpheli. Çünkü sonradan indirilen uygulamalar, sistem uygulaması yerine kullanıcı uygulaması olarak sınıflandırılıyor ve daha düşük yetkilere sahip oluyor.

